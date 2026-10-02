En el marco del cierre de la 62ª edición del Coloquio de IDEA en la ciudad de Mar del Plata, el clima en el ámbito corporativo combina la cautela macroeconómica con la incertidumbre política. En ese contexto, el ministro de Economía, Luis Caputo, protagonizará la última jornada del foro empresarial mediante un mensaje grabado desde París —donde integra la comitiva oficial de la Argentina Week— con el firme propósito de contener las dudas de los principales ejecutivos del país.

La exposición de Caputo, prevista para las 13 horas con una duración aproximada de 20 minutos, llega en un momento de renovada volatilidad financiera. Luego de que el riesgo país atravesara la barrera de los 630 puntos básicos, el titular de la cartera económica intentará fundamentar que las recientes presiones sobre los bonos y activos locales responden en gran medida a dinámicas y vientos de frente del mercado internacional, desligando al programa fiscal del Ejecutivo de cualquier sospecha de desconfianza estructural.

Sin embargo, el eje central del discurso no se limitará a la macroeconomía técnica. Caputo aprovechará la tribuna para encuadrar la volatilidad en el terreno electoral, apuntando directamente contra la oposición y advirtiendo sobre el denominado «riesgo kuka». Según la visión de la Casa Rosada, el eventual fantasma de una reconfiguración o retorno del kirchnerismo al poder en los comicios del próximo año opera como el principal factor de freno para la llegada de inversiones de capital extensivo.

Del otro lado de la pantalla, el auditorio empresarial llega con sus propios números y diagnósticos. Las preocupaciones entre los hombres de negocios se centran en el enfriamiento de la actividad productiva —que en julio anotó un retroceso del 2,9% mensual según cifras del INDEC— y en un consumo masivo que no logra despegar. Dirigentes del sector industrial y del comercio minorista reconocen en privado que los volúmenes de venta se mantienen hasta un 15% por debajo de los niveles registrados en 2023, obligando a las empresas a sostener casi dos tercios de sus productos bajo esquemas de promociones o descuentos para traccionar la demanda.

Tras la alocución del ministro de Economía, la agenda política del evento se completará con la intervención del jefe de Gabinete, Diego Santilli, quien también brindará sus definiciones desde Francia. El cierre institucional del encuentro estará a cargo de Santiago Mignone, presidente de IDEA, concluyendo tres días de deliberaciones donde el empresariado volvió a exigir condiciones objetivas para transformar la estabilidad cambiaria en un proceso de crecimiento sostenido.

Fuente: TN (por Julia D’Arrisso, publicado el 2 de octubre de 2026).

Origen de la fotografía: EFE / Coloquio de IDEA (vía TN).