Con el objetivo central de derribar tabúes, visibilizar herramientas de abordaje comunitario y promover la prevención a través del diálogo informado, el próximo viernes 9 de octubre se llevará a cabo en Tres Arroyos la jornada informativa y de reflexión «Hablemos de Suicidio».

La actividad, que fue formalmente declarada de Interés Municipal, tendrá lugar a las 18:30 horas en el Salón Blanco del Palacio Municipal. La iniciativa se desarrolla en la antesala del Día Mundial de la Salud Mental —que se conmemora internacionalmente cada 10 de octubre— y cuenta con el impulso articulado del Honorable Concejo Deliberante, la Secretaría de Salud, la Mesa de Salud Mental y la filial local de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH).

Ponencias científicas y perspectiva epidemiológica

El encuentro reunirá a profesionales de la salud y especialistas de la región para analizar la problemática desde diversos enfoques. Durante el desarrollo del programa se expondrá el trabajo titulado «Intentos de suicidio: ¿qué muestran los registros? Una mirada desde la vigilancia epidemiológica, la salud y la mortalidad», a cargo de referentes de Epidemiología de Región Sanitaria I, del Hospital Interzonal General Dr. José Penna y la Residencia de Epidemiología.

Asimismo, la jornada contará con una transmisión virtual desde la que Ariel Larroude, integrante del Observatorio de Política Criminal, presentará el informe «AYUDA: Cuando matarse aparece como una opción en Argentina», un estudio diseñado para aportar datos cuantitativos y cualitativos sobre el panorama nacional y fortalecer las redes territoriales de contención.

Sensibilización comunitaria y canales de contención

Desde los organismos convocantes remarcaron que el abordaje del suicidio con responsabilidad y rigor profesional constituye un pilar esencial para la detección temprana de situaciones de vulnerabilidad psicológica. La jornada está dirigida a profesionales, educadores, referentes sociales y a toda la comunidad interesada en sumar herramientas de escucha activa y acompañamiento.