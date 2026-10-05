El ministro de Gobierno de la provincia de Buenos Aires, Carlos Bianco, defendió este lunes el nivel de obra pública que lleva adelante la gestión de Axel Kicillof y aseguró que, pese a las restricciones presupuestarias, la Provincia continúa impulsando nuevos proyectos de infraestructura.

Según detalló este lunes en su habitual conferencia de prensa, en lo que va de 2026 la Provincia ya lanzó 87 licitaciones de obra pública por más de $270.000 millones.

Y aclaró que ese número contempla únicamente las nuevas licitaciones de ejecución provincial y no incluye obras que continúan de procesos iniciados en años anteriores ni aquellas que la Provincia financia mediante convenios con los municipios.

Bianco explicó que el nivel actual de inversión es inferior al de años anteriores debido a la menor disponibilidad de recursos. En ese sentido, sostuvo que la caída de la coparticipación y de la recaudación provincial redujo los fondos destinados a nuevas obras.

Entre los proyectos de mayor magnitud, Bianco resaltó la continuidad de las obras de ampliación de la capacidad del río Salado, con impacto en Alberti, Bragado y Chacabuco.

También destacó la construcción de puentes ferroviarios sobre el río Luján, en Campana y Pilar, vinculados a las obras de readecuación del cauce para mejorar el sistema hidráulico y reducir el riesgo de inundaciones.

A esto sumó la ampliación y refacción del Hospital Subzonal de Miramar y dos pasos bajo nivel. En materia hidráulica, el ministro también enumeró los desagües pluviales de la Cuenca 5, en Mar Chiquita, y las obras en los barrios Los Cachorros y Derqui, en Pilar.

Y entre las inversiones vinculadas con la energía eléctrica, mencionó la ampliación de la Estación Transformadora Villa Lía, en San Antonio de Areco, y la construcción de una nueva estación transformadora en San Pedro, destinada a mejorar el abastecimiento energético de la zona.

(Con información de DIB)