Con miras a la puesta a punto del operativo de seguridad en playas y natatorios para la próxima temporada estival, se oficializó la convocatoria para la reválida anual de guardavidas, una instancia obligatoria de evaluación técnica y física requerida para la habilitación formal de todos los profesionales del área.

El examen se llevará a cabo el sábado 7 de noviembre, a partir de las 10:00 horas, en las instalaciones del Natatorio Acuática, predio ubicado sobre la calle Rivadavia 322 de la ciudad de Tres Arroyos.

Requisitos y protocolos de acreditación

Desde la organización recordaron que el procedimiento busca garantizar los estándares de respuesta, aptitud cardiorrespiratoria y destreza en el agua de quienes desempeñarán tareas de rescate y prevención.

Para poder ingresar al agua y completar las marcas exigidas por la reglamentación vigente, todos los aspirantes deberán presentarse indefectiblemente con el certificado de revisión médica actualizada, documento de presentación previa excluyente para participar de las pruebas.