Con el propósito central de promover la convivencia urbana y mitigar factores de riesgo en el espacio público, la Secretaría de Seguridad de la Municipalidad de Tres Arroyos implementó durante el último fin de semana una serie de dispositivos viales estratégicos. Entre ellos se destacó un amplio procedimiento preventivo articulado con el personal de la Policía de la Provincia de Buenos Aires en el predio del Parque Cabañas.

Aprovechando las favorables condiciones meteorológicas, una notable afluencia de familias y vecinos se congregó en el paseo público. Ante ese marco, las autoridades comunales dispusieron un refuerzo de inspectores y patrullajes preventivos orientados a la fluidez del tránsito y a garantizar la protección integral de peatones y conductores.

Balance del operativo e infracciones labradas

Durante las fiscalizaciones en el predio y sus accesos, el personal del área procedió a la retención preventiva de ocho motovehículos por irregularidades documentales, así como al secuestro de tres automóviles cuyos conductores presentaron falta de papeles obligatorios y test de alcoholemia con resultado positivo.

Asimismo, los agentes confeccionaron diversas actas de comprobación por contravenciones a la Ley Nacional de Tránsito:

Falta de chapa patente (dominio): 6 actas.

Conducción sin licencia habilitante: 7 actas.

Falta de cobertura de seguro obligatorio: 5 actas.

Circulación con escape antirreglamentario: 4 actas.

Aceptación vecinal y continuidad de las fiscalizaciones

Desde la Secretaría de Seguridad ponderaron la positiva respuesta manifestada por el público que asistió al paseo municipal, donde numerosos concurrentes expresaron su respaldo a la presencia activa del personal del área.

Las autoridades municipales ratificaron que este tipo de operativos —enfocados en el ordenamiento vial y la concientización ciudadana— mantendrán su continuidad de manera rotativa en diferentes cuadrantes del distrito, con especial énfasis en los accesos y áreas recreativas de mayor concentración comunitaria.