Con el propósito de difundir la oferta académica e institucional de la Fuerza y promover nuevas vocaciones de servicio, la Policía de la Provincia de Buenos Aires desembarcará en el distrito con la Muestra Itinerante de Especialidades Policiales. La jornada, coordinada en conjunto con la Secretaría de Seguridad de la Municipalidad de Tres Arroyos, se llevará a cabo el próximo jueves 8 de octubre, en el horario de 10:00 a 14:00 horas, en el espacio público de la Plaza San Martín.

La propuesta está orientada a jóvenes de entre 18 y 29 años que estén interesados en conocer las diversas áreas operativas y técnicas que integran la estructura policial, así como las vías formales de ingreso a las escuelas de formación institucional.

Experiencias interactivas y puesto de reclutamiento

Durante la actividad, los asistentes podrán recorrer los diferentes puestos descriptivos desplegados por las distintas divisiones operativas de la Policía Bonaerense, acceder a demostraciones con equipamiento específico e interactuar directamente con profesionales en funciones.

En forma paralela, funcionará un Stand de Reclutamiento donde se brindará asesoramiento personalizado sobre:

Requisitos y documentación: Criterios de admisión e instructivo para la presentación de legajos.

Proceso de inscripción: Orientación para la carga de datos en las plataformas de la provincia.

Evaluaciones de ingreso: Detalles sobre los exámenes médicos, psicotécnicos, de conocimientos y aptitud física.

Especialidades: Formación en áreas de policía científica, rural, vial, investigaciones y cuerpos especiales.

Desde la Secretaría de Seguridad municipal extendieron la invitación a toda la comunidad joven del distrito para acercarse a la Plaza San Martín y consultar de primera mano las alternativas de desarrollo profesional que ofrece la fuerza provincial.