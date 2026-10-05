El sábado 3 de octubre por la noche se disputó en Viedma una nueva edición de la tradicional Maratón Stylo, competencia que cuenta con más de 20 ediciones y que en esta oportunidad fue escenario de la octava fecha del Campeonato Argentino de 10K en Ruta.

El grupo tresarroyense Los Correcaminos dijo presente con una importante participación y varios resultados destacados. Entre ellos sobresalió Ulises Sanguinetti, quien completó los 10 kilómetros en 31 minutos y 28 segundos, registro que le permitió quedarse con el primer puesto en la categoría de 45 a 49 años del Campeonato Argentino.

Además, Sanguinetti finalizó quinto en la clasificación general, luego de protagonizar una intensa disputa por el cuarto lugar hasta los metros finales. El tresarroyense tuvo un comienzo sobresaliente, ya que pasó al frente durante los primeros dos kilómetros y completó los 5K en 15 minutos y 22 segundos.

Durante buena parte de la competencia, Sanguinetti se mantuvo junto a corredores de la nueva camada de atletas destacados del país, demostrando una vez más su excelente nivel competitivo.

Entre las actuaciones destacadas también estuvieron las de Mariana Balmaceda y Florencia García, quienes consiguieron sus respectivos récords personales en los 10 kilómetros. Balmaceda registró 42:28, fue quinta en la categoría 20-34 años y novena en la general, mientras que García marcó 46:33 y terminó novena en la misma categoría.

Por su parte, Federico Cabello completó los 10K en 32:55, un registro de gran nivel que le permitió ubicarse décimo en la categoría 20-34 años y 14.º en la clasificación general.

También fue destacada la actuación de Eduardo Ridino, quien registró 41:59 y finalizó quinto en la categoría 55-59 años, retomando tiempos cercanos a sus mejores marcas.

En la prueba de 5 kilómetros, Luis Rodríguez tuvo una muy buena actuación al registrar 17 minutos y 6 segundos, resultado que le permitió ganar la categoría de 17 a 19 años y finalizar séptimo en la clasificación general.

Al finalizar la competencia, Sanguinetti expresó su agradecimiento a la Dirección de Deportes de Tres Arroyos por el apoyo brindado para poder viajar a Viedma, además de reconocer el acompañamiento de sus sponsors a lo largo de su carrera deportiva.