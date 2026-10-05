El pasado viernes se disputó la tercera fecha del Torneo Oficial de Tríos de 3ª categoría, organizado por la Asociación Tresarroyense de Bochas, con partidos correspondientes a las zonas A y B.

Por la Zona A, Huracán “B” tuvo una actuación contundente y superó 15 a 1 a Club de Pelota. Además, Recreativo Echegoyen “A” venció 15 a 9 a Estudiantes “A”, mientras que Sociedad Española quedó libre.

En la Zona B, Estudiantes “B” se impuso como visitante ante Huracán “A” por 15 a 8, mientras que Oriente F.C. consiguió una amplia victoria frente a Recreativo Claromecó por 15 a 3. En esta zona, Recreativo Echegoyen “B” tuvo jornada libre.

Esta noche se juega la cuarta fecha

La competencia tendrá continuidad esta noche, lunes 5 de octubre, desde las 20:45, con la disputa de la cuarta jornada.

En la Zona A, Estudiantes “A” recibirá a Huracán “B”, mientras que Club de Pelota se enfrentará con Sociedad Española. Recreativo Echegoyen “A” quedará libre.

Por la Zona B, Recreativo Claromecó será local ante Huracán “A”, mientras que Estudiantes “B” se medirá con Recreativo Echegoyen “B”. Oriente F.C. tendrá fecha libre.

Con el certamen entrando en una etapa decisiva de la clasificación, cada jornada adquiere mayor importancia en la lucha por avanzar a la siguiente instancia.