Tras un largo viaje marcado por la intensa niebla matutina, el joven profesional de 19 años llegó a Tres Arroyos para participar activamente en el evento «El Proceso», una cumbre de capacitación que reunió a destacados referentes de la barbería. Sin embargo, la gran sorpresa ocurrió al aire libre cuando, junto a un compañero, decidió sentarse a cortar el pelo en la Plaza San Martín. Lo que comenzó como un corte entre colegas atrajo rápidamente la atención de un empleado municipal que sumó a más vecinos, transformando la plaza en un improvisado salón de belleza a cielo abierto.

A pesar de trabajar diariamente en los barrios porteños de Belgrano y Núñez, el estilista destacó el crecimiento continuo de la profesión y valoró enormemente la oportunidad de intercambiar experiencias con grandes influencias del rubro. Aunque dio sus primeros pasos a los 13 años practicando de forma autodidacta con su hermano durante la pandemia, hoy consolida una carrera en constante expansión que le permite viajar para seguir formándose. Maravillado por la limpieza y los espacios verdes de la localidad, Thiago reflejó la pasión de un oficio que no conoce de fronteras ni de espacios cerrados.