La entrada en vigencia del nuevo marco legal penal juvenil marcó un hito en la justicia local con la internación en un instituto de régimen cerrado de un menor de edad que acumulaba un extenso historial delictivo en la ciudad. El responsable de la cartera de Seguridad explicó que, a diferencia del antiguo esquema que contemplaba únicamente medidas asistenciales para los menores de 16 años, la actualización normativa promulgada a principios de septiembre amplía el universo de judicialización y permite actuar con mayor firmeza institucional ante hechos contra la propiedad. A diferencia de otros patrones donde la conducta deviene de antecedentes familiares, se trata de un caso atípico de escalada delictiva individual que requirió la intervención directa del Ministerio Público Fiscal para frenar su accionar.

En paralelo a este caso testigo, el funcionario fundamentó el trabajo preventivo municipal mediante estadísticas oficiales del Ministerio de Seguridad de la Nación, destacando que los robos disminuyeron un 57% en Tres Arroyos en el último período evaluado, mientras que los hurtos experimentaron una baja del 19%. Según el titular de la cartera, la puesta en marcha de las patrullas municipales de prevención representó un punto de inflexión operativo determinante que, sumado a la consolidación de 330 cámaras de monitoreo, ha permitido revertir los indicadores delictivos mediante inversión en recursos tecnológicos locales.

Finalmente, de cara al fortalecimiento de las fuerzas de seguridad en la región, la secretaría anunció la realización de una jornada de difusión e inscripción para la Policía de la Provincia de Buenos Aires. La actividad se llevará a cabo este jueves 8 de 10 a 14 en la Plaza San Martín, donde una muestra itinerante del Ministerio de Seguridad brindará información y resolverá dudas a jóvenes de entre 18 y 29 años interesados en sumarse a las distintas especialidades de la institución policial.