Con una trayectoria que comenzó en el año 2001 y que la llevó a asumir la dirección general tras sus primeros pasos como terapista ocupacional, la profesional repasó la evolución de la entidad fundada en 1994 y los constantes desafíos que enfrentan. Actualmente, el espacio brinda una atención integral de ocho horas diarias a 26 adultos con discapacidad intelectual, abarcando servicios de comedor, transporte propio e intervenciones en áreas clave como medicina, enfermería, trabajo social, fonoaudiología, educación física y psicopedagogía. Sin embargo, la brecha entre los aranceles que abonan las obras sociales y los costos reales de mantenimiento exige realizar cotidianamente un esfuerzo extraordinario que se complementa con eventos solidarios, la venta de productos artesanales elaborados en talleres y el apoyo del municipio.

En materia de integración con la comunidad, la responsable de la entidad destacó el valor pedagógico de los programas compartidos con instituciones educativas de todos los niveles, una iniciativa que ha dejado huellas profundas en generaciones de estudiantes locales. Para garantizar la continuidad edilicia y el correcto funcionamiento de la unidad de traslado adquirida tiempo atrás, desde la sede convocan a la sociedad a colaborar mediante donaciones de alimentos no perecederos, insumos de limpieza e instrumentos de enfermería. Quienes deseen sumar su aporte o conocer las instalaciones pueden dirigirse a la calle Dean Funes 885 o comunicarse telefónicamente al 431848 de lunes a viernes entre las 8:00 y las 16:00 horas.