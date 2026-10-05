El patinaje artístico del Club Huracán volvió a pisar fuerte en el plano regional tras una sobresaliente participación en el más reciente Torneo Regional de Categoría 3° B, certamen fiscalizado y organizado por la Asociación Bahiense de Patín.

La cita deportiva tuvo como escenario las instalaciones del Club Nacional de la ciudad de Bahía Blanca, donde se dieron cita las mejores exponentes de la zona. Allí, la delegación del Globo celebró la consagración de Alma Croce, quien con tan solo 11 años deslumbró a las autoridades en la divisional 3° B mini infantil y se adjudicó el 1° puesto en la disciplina Libre, alzándose con el título de Campeona Regional.

Por su parte, Abigail Galli completó una destacada labor dentro de la categoría 3° B cadete (15 años), alcanzando un meritorio 11° lugar tras medirse en un cuadro altamente competitivo.

Ambas deportistas contaron con la asistencia técnica y el acompañamiento en pista de su entrenadora Juana Catalani, pilar fundamental en la preparación y el crecimiento deportivo de las jóvenes promesas de la institución.