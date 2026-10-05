En un desenlace que desmintió de manera tajante el consenso de las consultoras de opinión pública, el escenario político en Brasil ha sufrido una sacudida de proporciones tectónicas. La primera vuelta de los comicios presidenciales no solo no entregó la ventaja holgada de cinco puntos que los sondeos auguraban para Luiz Inácio Lula da Silva, sino que situó en la delantera a Flávio Bolsonaro, candidato del Partido Liberal (PL) y primogénito del expresidente Jair Bolsonaro.

Con más del 99% de las mesas escrutadas, el senador de 45 años consolidó un 47,16% de los sufragios —equivalentes a más de 55,8 millones de apoyos—, relegando al actual jefe de Estado a un 45,01% (una brecha de unos 2,5 millones de votos). El resultado coloca a la izquierda en una posición sumamente compleja de cara al balotaje programado para el próximo 25 de octubre, abriendo tres semanas de una batalla electoral donde la matemática política favorece, a priori, a la derecha.

La reconfiguración del mapa político y el empuje de la derecha

El desempeño electoral de Flávio Bolsonaro superó incluso las marcas históricas alcanzadas por su padre en los primeros turnos de 2018 y 2022. La solidez del movimiento conservador se hizo evidente no solo en la categoría presidencial, sino en el repliegue territorial del Partido de los Trabajadores (PT), que solo logró sostener su hegemonía en los estados del Nordeste.

En contraste, el centro-sur del país ratificó una inclinación tajante hacia la derecha. El ejemplo más contundente aconteció en el estado de San Pablo, donde el gobernador Tarcísio de Freitas selló su reelección en primera vuelta con más del 62% de los votos frente al referente del PT, Fernando Haddad. A ello se suma la victoria de Sergio Moro en la gobernación de Paraná y el triunfo directo de 14 gobernadores alineados con la oposición sobre un total de 27 estados.

Indicador clave Flávio Bolsonaro (PL) Luiz Inácio Lula da Silva (PT) Porcentaje de votos (1ª vuelta) 47,16% (~55,8 millones) 45,01% (~53,3 millones) Prensa/Base territorial clave Sur y Sudeste (San Pablo, Río de Janeiro) Nordeste Transferencia potencial inmediata Aliados de derecha (~5% adicional) Candidatos independientes (~3%) Presencia en el Senado (PL / PT) ~25 bancas proyectadas 2 bancas obtenidas

La marea conservadora también impactó de lleno en el Poder Legislativo. En la Cámara Alta, donde se renovaron 32 bancas, el Partido Liberal aseguró 16 de ellas —frente a solo dos del PT—, dibujando una bancada que rozará la cuarta parte del recinto. El clan Bolsonaro, por su parte, revalidó su peso político directo con la elección de la ex primera dama Michelle Bolsonaro y de Carlos Bolsonaro como senadores nacionales, acompañados por las bancas legislativas de Jair Renan y Renato Bolsonaro.

Las estrategias hacia el 25 de octubre

El margen de maniobra ideológica en la recta final parece inclinar la balanza a favor del aspirante opositor. Candidatos conservadores como Ronaldo Caiado, Romeu Zema y el postulante antisistema Renan Santos acumularon de conjunto algo más del 5% de las preferencias, un caudal de votos que, por afinidad doctrinaria, tendería a migrar hacia las filas del PL.

Para Lula da Silva, el camino hacia la reelección exige una carambola táctica de alta exigencia:

Captar el voto moderado e independiente: Procurar los sufragios obtenidos por el psiquiatra Augusto Cury, cuya candidatura rondó el 3% apelando a un electorado ajeno a la polarización. Movilizar el bolsón de la abstención: Apelar de manera directa a los más de 33 millones de brasileños que decidieron no acudir a las urnas, en un comicio donde la abstención alcanzó el 20%.

El veterano dirigente del PT se enfrenta al desafío de articular un discurso capaz de penetrar en las franjas desmovilizadas sin desdibujar su identidad de gobierno. Entretanto, la posibilidad de organizar un debate televisivo cara a cara —fijado tentativamente para el 23 de octubre— se proyecta como una de las escasas instancias de alto impacto donde el oficialismo intentará acorralar a un adversario que llega al tramo final con el viento a favor.

Fuente: Informe especial de Marcelo Izquierdo para TN (Todo Noticias).

Fotografía: EFE / REUTERS (Mateus Bonomi, Diego Herculano).