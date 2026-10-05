La trama judicial y penitenciaria en torno al caso que conmovió al país sumó un nuevo y complejo capítulo. Emerenciano Sena, condenado a prisión perpetua como partícipe primario en el femicidio de su nuera Cecilia Strzyzowski, debió ser trasladado de urgencia e internado en el Hospital Julio C. Perrando tras padecer un cuadro de descompensación provocado por 12 días de huelga de hambre estricta.

El exdirigente social había iniciado la medida de fuerza el pasado 20 de septiembre en el Complejo Penitenciario Provincial N°1. Según informaron fuentes médicas y penitenciarias, durante casi dos semanas Sena se negó de forma drástica a ingerir alimentos sólidos y líquidos, lo que le provocó una pérdida de peso estimada en siete kilos y un progresivo deterioro en sus parámetros vitales.

Los argumentos de la defensa y la presión por la domiciliaria

El trasfondo de la protesta médica radica en una serie de presentaciones cruzadas ante la Justicia chaqueña. La defensa de Sena sostiene que el condenado padece un cuadro complejo de patologías preexistentes —que incluyen diabetes severa, hipertensión arterial y afecciones cardíacas— y argumenta que las condiciones edilicias y de asepsia de la unidad carcelaria agravan su estado de salud.

A través de sus representantes legales y allegados, Sena exigió su inmediato traslado a un régimen de prisión domiciliaria, así como un cambio de módulo de alojamiento y atención médica especializada permanente. Sin embargo, los dictámenes judiciales previos mantuvieron el criterio de detención efectiva dentro del penal de Resistencia.

La situación procesal del clan Sena

Sena cumple la máxima pena establecida por el Código Penal tras ser hallado culpable por un jurado popular en una causa emblemática. La investigación determinó la corresponsabilidad de la cúpula familiar en el crimen cometido en junio de 2023:

César Sena: Condenado como autor material de homicidio doblemente agravado por el vínculo y por haber sido ejecutado en un contexto de violencia de género (femicidio).

Marcela Acuña y Emerenciano Sena: Condenados a pena máxima en calidad de partícipes primarios indispensable para la concreción del hecho y la posterior alteración de la escena.

Fuentes oficiales confirmaron que el objetivo central de la internación en el Hospital Perrando es lograr la estabilización hemodinámica del paciente. Una vez que el cuerpo médico dicte el alta correspondiente, está previsto que Sena sea reingresado a la dependencia penitenciaria, en tanto las autoridades judiciales evalúan si ratifican su permanencia en el penal.

Fuente: Información basada en reportes de Telefe Noticias y Agencia Noticias Argentinas (NA).

Fotografía: Gentileza Agencia NA / Archivo Judicial del Chaco.