En un movimiento táctico de alto impacto que redefine de inmediato el calendario político del país, el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, anunció este lunes una declaración institucional desde el Palacio de la Moncloa para confirmar la disolución de las Cortes Generales y el adelanto de las elecciones generales al domingo 29 de noviembre.

La decisión, comunicada previamente de manera telefónica al Rey Felipe VI antes del inicio de su viaje de Estado a Finlandia junto a la Reina Letizia, desencadena la convocatoria formal de un Consejo de Ministros extraordinario para publicar el correspondiente Real Decreto en el Boletín Oficial del Estado (BOE) y poner en marcha los plazos legales de la contienda electoral.

«Debemos movilizarnos»: el llamado a la mayoría parlamentaria

Durante su alocución, el jefe del Ejecutivo enfatizó la urgencia de salir del bloqueo institucional e instó a las bases progresistas a una amplia participación en las urnas:

«Debemos movilizarnos y lograr que el Parlamento nos dote con una mayoría mucho más amplia que permita consolidar la agenda social y garantizar la estabilidad institucional», subrayó Sánchez en el Palacio de la Moncloa.

La decisión llega en un contexto parlamentario complejo, marcado por las dificultades de articulación legislativa de la coalición y la presión de la oposición liderada por el Partido Popular (PP), cuyo secretario general, Miguel Tellado, había urgido formalmente en las horas previas al Ejecutivo a «apretar el botón» de la convocatoria electoral.

El impacto inmediato en la izquierda y la oposición

El anuncio intempestivo obliga a todo el arco político a reconfigurar sus estrategias a contrarreloj:

La izquierda alternativa e integraciones: Formaciones dentro del espacio de Sumar y la izquierda parlamentaria deberán acelerar de inmediato sus procesos internos de liderazgos y alianzas para evitar la fragmentación electoral antes del cierre de listas.

El bloque opositor: Desde el PP, su líder Alberto Núñez Feijóo perfila la cita electoral como una consulta decisiva sobre el rumbo institucional del país, mientras que espacio políticos en reconstrucción, como Ciudadanos, deberán definir sus candidaturas en tiempo récord.

Calendario legislativo: La disolución de las cámaras deriva las atribuciones parlamentarias clave a la Diputación Permanente y activa los mecanismos del voto por correo a escala nacional.

De acuerdo con los plazos normativos, el proceso electoral culminará a finales de noviembre, abriendo un escenario de definición clave para la gobernabilidad de España de cara al próximo ciclo político.

Fuente: Información basada en la cobertura periodística de Newsroom Infobae / Agencia EFE.

Fotografía: EFE / Moncloa (Pool).