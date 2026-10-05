El ministro de Economía, Luis Caputo, rechazó enfáticamente las versiones que sostienen que la actividad económica argentina haya entrado en una fase recesiva, aunque admitió una clara desaceleración en el ritmo de expansión. En declaraciones periodísticas tras el cierre del evento Argentina Week en París, el funcionario sostuvo que el indicador de tendencia-ciclo evidencia una tasa de avance mensual en torno al 0,2%, lejos de los guarismos registrados en el arranque de la gestión.

«Estamos creciendo a un ritmo más bajo que antes, pero es completamente diferente a decir que estamos en recesión. Lejos de eso», aseveró el titular del Palacio de Hacienda.

Las razones detrás del freno y la lectura del mercado

Caputo fundamentó la pérdida de dinamismo económico en la confluencia de un escenario internacional adverso y la cautela política interna. A escala global, identificó el encarecimiento de la energía y las elevadas tasas de interés impulsadas por la Reserva Federal de Estados Unidos como «shocks externos» que afectaron las proyecciones de crecimiento de diversos países emergentes y de la región, citando los ajustes a la baja en Chile y Uruguay.

En el plano doméstico, el ministro reconoció que la incertidumbre sobre el panorama electoral e institucional influye sobre las decisiones de inversión privada en la economía real:

Inversiones de largo plazo: Advirtió que cuando los actores económicos analizan proyectos a largo plazo y divisan el riesgo de retornos a esquemas económicos previos —como controles de cambio o distorsiones fiscales—, optan por la cautela y paralizan sus desembolsos financieros.

Volatilidad del Estimador Mensual de Actividad (EMAE): Cuestionó la medición desestacionalizada del INDEC por su marcada fluctuación y defendió la lectura del indicador de tendencia-ciclo, señalando que la economía mantiene 29 meses seguidos en terreno positivo, aunque a menor velocidad.

Variable Económica / Financiera Situación Actual / Proyección planteada Factores determinantes Ritmo de actividad (Tendencia-ciclo) ~0,2% mensual Shocks internacionales e incertidumbre electoral local. Riesgo País Cerca de 600-650 pbs (tras picos de 2.500) Tensión internacional de tasas y cautela de inversores. Salario Real Recuperación en 4 de los últimos 5 meses Desaceleración del índice de precios al consumidor. Motores proyectados Concesiones viales (9.000 km) y crédito hipotecario Impulso inicial previsto a partir del último trimestre.

Expectativas para el cierre del año y la evolución del riesgo país

Al referirse a las fluctuaciones del riesgo país —que retrocedió desde niveles de 2.500 puntos a la zona de los 600-650 puntos básicos—, Caputo remarcó que las subas recientes responden a la turbulencia financiera global y al comportamiento cauteloso de los fondos internacionales.

Pese al menor dinamismo del ciclo, el ministro expresó un cauto optimismo respecto de los indicadores de agosto y septiembre, respaldado por una mejora en la recaudación fiscal y el restablecimiento del crédito bancario. Según el funcionario, el inicio de las obras en 9.000 kilómetros de rutas concesionadas y la tracción de los créditos hipotecarios actuarán como catalizadores de la construcción y el empleo en la etapa final del año.

Fuente: Información basada en la Cobertura Económica de A24.com.

Fotografía: Gentileza A24 / Archivo Ministerio de Economía.