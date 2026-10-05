La victoria de Flávio Bolsonaro en el primer turno de las elecciones presidenciales de Brasil reverberó con fuerza inmediata en la Casa Rosada. Apenas consolidados los datos oficiales del Tribunal Superior Electoral (TSE) que confirmaron el triunfo del candidato del Partido Liberal (PL) con el 47,16% de los votos frente al 45,01% del actual mandatario Luiz Inácio Lula da Silva, el presidente Javier Milei apeló a sus canales oficiales para celebrar el resultado y proyectar un reordenamiento ideológico en la región.

A través de un efusivo mensaje en la red social X (antes Twitter), el jefe de Estado argentino calificó la jornada como una «histórica elección» y felicitó a quien definió como su «querido amigo», marcando un contraste explícito con el líder del Partido de los Trabajadores (PT).

«Felicitaciones querido amigo Flávio Bolsonaro por esta histórica elección ante el comunista de Lula. El continente americano es de ciudadanos que quieren vivir en libertad. Espero que pronto podamos empezar a trabajar juntos», expresó el mandatario argentino, concluyendo su publicación con su característica proclama: «¡VIVA LA LIBERTAD CARAJO…!».

Convergencia ideológica y proyección bilateral

El alineamiento de la Casa Rosada con el clan Bolsonaro no representa una novedad en la arquitectura diplomática del Gobierno liberal, pero cobra una nueva dimensión ante la inminencia del balotaje fijado para el próximo 25 de octubre. En julio pasado, Milei había participado en San Pablo del lanzamiento de la campaña del senador brasilero, donde llamó a frenar «el avance del progresismo» en el Cono Sur.

En su alocución posterior al desenlace electoral, Milei enfatizó que un eventual recambio de gobierno en Brasilia abriría una etapa de cooperación inédita entre las dos principales economías de Sudamérica:

Integración comercial y de inversiones: El Poder Ejecutivo argentino considera que un gobierno alineado en Brasil facilitará la desregulación del comercio bilateral y el fortalecimiento de acuerdos de libre comercio.

Respaldo institucional en el Gabinete: A la felicitación presidencial se sumaron ministros y referentes del oficialismo. La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, sostuvo que «se unen todos los vientos en una misma dirección en Latinoamérica», mientras que el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, y el secretario de Turismo, Ambiente y Deportes, Daniel Scioli, celebraron el respaldo popular a las «ideas de la libertad».

Eje de Análisis Posición del Gobierno Argentino Impacto Proyectado Relación Bilateral Tensa con la gestión de Lula da Silva; de estrecha alianza con el PL. Giro estratégico en la agenda del Mercosur y acuerdos bilaterales. Escenario Político Regional Promoción de un bloque continental de corte liberal-conservador. Debilitamiento del eje progresista sudamericano de cara a 2027. Perspectiva hacia el Balotaje Respaldo político explícito a la candidatura de Flávio Bolsonaro. Expectativa por la definición del 25 de octubre en las urnas.

Con el escenario abierto hacia la segunda vuelta, la administración argentina sigue con extrema atención el pulso político en el país vecino, convencida de que el resultado de fines de octubre redefinirá de manera sustancial la dinámica del comercio y la política exterior en todo el continente.

Fuente: Cobertura de la sección Política de A24.com.

Fotografía: Archivo Presidencia de la Nación / Reuters.