En una muestra de pragmatismo analítico, el gobierno de Javier Milei ha reconfigurado las expectativas sobre el horizonte económico argentino, postergando la meta del «mejor año de la historia» hacia el año 2028. La estrategia oficial implica una solicitud implícita de paciencia al electorado, reconociendo que el año entrante no presentará grandes saltos expansivos, sino que estará abocado a sostener la estabilidad cambiaria, consolidar la desaceleración de la inflación y blindar las reservas frente a la volatilidad del calendario político.

Durante su reciente gira por París, respaldado por una comitiva de catorce gobernadores y destacados referentes del sector privado, el mandatario libertario trazó un diagnóstico en el que ubicó al horizonte posterior a las elecciones presidenciales como el verdadero punto de inflexión. Según la proyección oficial, una vez despejada la incertidumbre electoral y ahuyentado el riesgo de un retorno a esquemas populistas, el Producto Interno Bruto (PIB) podría expandirse a ritmos de entre el 7% y el 8% anual. No obstante, este escenario expansivo queda estrictamente supeditado a la obtención de un segundo mandato presidencial de cuatro años.

En el corto y mediano plazo, el tablero financiero exhibe señales encontradas. Pese a los mensajes de certidumbre emitidos desde la Casa Rosada y el Ministerio de Economía respecto a la disponibilidad de herramientas cambiarias para contener eventuales corridas, el riesgo país argentino superó los 650 puntos básicos. Si bien desde el Palacio de Hacienda se atribuyó parte del deterioro al contexto internacional y la suba de tasas en Estados Unidos, el mercado refleja una clara cautela concentrada en los títulos soberanos de mayor plazo, evidenciando que los inversores internacionales ya operan en clave electoral.

En este complejo engranaje, la clase media argentina se perfila una vez más como el actor social determinante. Habiendo absorbido el mayor impacto del ajuste macroeconómico a través del atraso relativo de los ingresos frente a las tarifas de servicios públicos y la canasta básica, este segmento social enfrentará la disyuntiva de revalidar la confianza en el proceso de ordenamiento fiscal a largo plazo o volcar su descontento en las urnas. De cara al armado electoral, el Gobierno evalúa impulsar la suspensión de las PASO con el aval de provincias aliadas para ahorrar divisas, mientras monitorea la reconfiguración de la oposición para un escenario de balotaje.

Fuente: Infobae

Origen de la fotografía: Archivo / Prensa Presidencia de la Nación