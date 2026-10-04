El mundo del espectáculo y de la televisión internacional despide a una de sus figuras más queridas e icónicas tras confirmarse el fallecimiento del actor, locutor y titiritero italiano Peppino Mazzullo a los 100 años. El artista murió en su residencia de Santo Stefano di Briga, en la provincia de Messina, marcando el cierre de una extensa trayectoria artística que quedó indisolublemente ligada al entrañable personaje infantil Topo Gigio.

Nacido en junio de 1926, Mazzullo inició su carrera profesional en la década de 1950 integrando destacadas compañías teatrales, entre ellas la de la RAI y diversos elencos de la escena milanesa. Sin embargo, su destino artístico dio un giro definitivo en 1961 cuando asumió el desafío de interpretar la voz de Topo Gigio, el títere de grandes orejas concebido por María Perego. A partir de ese momento, y durante un extenso período ininterrumpido de 45 años hasta su retiro en 2006, el actor no solo prestó su registro vocal, sino que esculpió la personalidad, la calidez y las frases más emblemáticas del personaje, como la célebre expresión «Ma cosa mi dici mai?».

A lo largo de más de cuatro décadas de labor en programas de televisión, espectáculos en vivo y grabaciones discográficas, Mazzullo siempre prefirió definirse como un «creador de voces» antes que como un simple actor de doblaje o imitador. Su talento permitió transformar una figura de gomaespuma en un fenómeno sociocultural de alcance global que trascendió fronteras y acompañó la infancia de millones de niños en Italia y el resto del mundo.

La partida de Peppino Mazzullo representa la pérdida de un auténtico artesano de la voz televisiva, cuyo trabajo fijó un estándar de ternura y humor blanco que perdura en la memoria colectiva del entretenimiento familiar.

Fuente: TN (Todo Noticias)

Origen de la fotografía: Captura RAI / Wikimedia Commons / CC BY-SA