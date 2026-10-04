El músico Cristian «Pity» Álvarez sumó un nuevo capítulo en el complejo esquema asistencial y de seguimiento médico que atraviesa desde hace varios años. En las últimas horas, el exlíder de las agrupaciones Viejas Locas e Intoxicados fue trasladado a la clínica psiquiátrica privatizada «Nuestra Señora de Luján», ubicada en la localidad bonaerense de Castelar, partido de Morón, con el propósito de reacondicionar el dispositivo terapéutico asignado por la Justicia.

La derivación del artista se concretó luego de su salida del Programa Interministerial de Salud Mental Argentina (PRISMA), la unidad especializada que funciona dentro del Complejo Penitenciario Federal I de Ezeiza. Fuentes cercanas al expediente confirmaron que la decisión de reubicar al músico responde a la necesidad de brindarle un entorno asistencial acorde a su cuadro psicopatológico y a las afecciones derivadas del consumo problemático de sustancias, bajo un régimen de contención médica permanente.

Cabe recordar que la causa penal en la que se encuentra imputado Álvarez —por el homicidio de Cristian Maximiliano Díaz, ocurrido en julio de 2018 en el barrio porteño de Villa Lugano— permanece suspendida transitoriamente. Dicha medida fue ratificada por el Tribunal Oral en Lo Criminal y Correccional N° 29 tras evaluar peritajes médicos del Cuerpo Médico Forense que determinaron que el procesado no se encontraba en condiciones psíquicas de afrontar la instancia de juicio oral y público.

El trasladado a la institución de la zona oeste del Gran Buenos Aires se mantendrá sujeto a las revisiones periódicas que realiza la justicia de ejecución y los profesionales de la salud designados, con el objetivo de evaluar la evolución del tratamiento farmacológico y la rehabilitación integral del músico.

Fuente: Telefe Noticias

Origen de la fotografía: Archivo / Prensa Télam