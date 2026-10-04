Se disputó la 18ª fecha de la Primera División del Fútbol Femenino de la Liga Regional Tresarroyense, jornada en la que Huracán volvió a demostrar su poderío ofensivo y se mantuvo en lo más alto de la tabla.

El conjunto dirigido venció 9 a 2 a Huracán Ciclista, en un encuentro disputado en el estadio Roberto Lorenzo Bottino. Mía Caro y Maribel Caraballo marcaron por duplicado, mientras que Milena Líbana, Ludmila Iannibelli y Pilar Santarena, autora de un hat-trick, completaron la goleada. Para Ciclista descontó Romina Alzúa, también en dos oportunidades.

En el duelo entre los escoltas, Colegiales se hizo fuerte como visitante y derrotó 3 a 0 a Deportivo Independencia en Gonzales Chaves, resultado que le permitió quedar como único perseguidor de Huracán. Los goles fueron convertidos por Juanita Miguel, Magalí González y Evelyn Quintela.

Por su parte, Argentino también se mantuvo en los primeros puestos al superar 5 a 2 a Agrario, en el partido adelantado disputado el sábado por la mañana. Para el conjunto ganador marcaron Naila Villalba, Milagro Iñigo, Giannina Iberlucía —en dos ocasiones— y Camila Duarte. En Agrario anotaron De La Torre y Vergara.

En otro de los partidos de los equipos que disputarán la Copa de Oro, Garmense y El Nacional igualaron 1 a 1. Ailín Tirone convirtió para Garmense, mientras que Rocío Mansilla anotó para El Nacional.

En la Copa de Plata, Villa del Parque se consolidó como el mejor del grupo al golear 7 a 1 a Juan E. Barra. Mía Epulef, en dos oportunidades, Milagros Martínez, María José Elichiri, Giannina Navarro, Oriana Quintana y Camila Elichiri marcaron para el conjunto del Bosque. Oriana Paredes descontó para Juan E. Barra.

Finalmente, Central y Olimpo protagonizaron un particular empate 0 a 0, en uno de los encuentros de la jornada.

Resultados

Fecha 19

ARGENTINO 5 vs 2 AGRARIO

VILLA 7 vs 1 JUAN E BARRA

HURACAN 9 vs 2 CICLISTA

INDEPENDENCIA 0 vs 3 COLEGIALES

GARMENSE 1 vs 1 EL NACIONAL

CENTRAL 0 vs 0 OLIMPO

Posiciones

HURACAN 51

COLEGIALES 49

INDEPENDENCIA 47

GARMENSE 37

ARGENTINO 37

EL NACIONAL 34

VILLA 24

CENTRAL 19

CICLISTA 10

OLIMPO 9

JUAN E BARRA 5

AGRARIO 4

Próxima fecha

Fecha 20

OLIMPO vs GARMENSE

EL NACIONAL vs INDEPENDENCIA

COLEGIALES vs HURACAN

CICLISTA vs VILLA

JUAN E BARRA vs ARGENTINO

AGRARIO vs CENTRAL