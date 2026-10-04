Se disputó la 18ª fecha de la Primera División del Fútbol Femenino de la Liga Regional Tresarroyense, jornada en la que Huracán volvió a demostrar su poderío ofensivo y se mantuvo en lo más alto de la tabla.
El conjunto dirigido venció 9 a 2 a Huracán Ciclista, en un encuentro disputado en el estadio Roberto Lorenzo Bottino. Mía Caro y Maribel Caraballo marcaron por duplicado, mientras que Milena Líbana, Ludmila Iannibelli y Pilar Santarena, autora de un hat-trick, completaron la goleada. Para Ciclista descontó Romina Alzúa, también en dos oportunidades.
En el duelo entre los escoltas, Colegiales se hizo fuerte como visitante y derrotó 3 a 0 a Deportivo Independencia en Gonzales Chaves, resultado que le permitió quedar como único perseguidor de Huracán. Los goles fueron convertidos por Juanita Miguel, Magalí González y Evelyn Quintela.
Por su parte, Argentino también se mantuvo en los primeros puestos al superar 5 a 2 a Agrario, en el partido adelantado disputado el sábado por la mañana. Para el conjunto ganador marcaron Naila Villalba, Milagro Iñigo, Giannina Iberlucía —en dos ocasiones— y Camila Duarte. En Agrario anotaron De La Torre y Vergara.
En otro de los partidos de los equipos que disputarán la Copa de Oro, Garmense y El Nacional igualaron 1 a 1. Ailín Tirone convirtió para Garmense, mientras que Rocío Mansilla anotó para El Nacional.
En la Copa de Plata, Villa del Parque se consolidó como el mejor del grupo al golear 7 a 1 a Juan E. Barra. Mía Epulef, en dos oportunidades, Milagros Martínez, María José Elichiri, Giannina Navarro, Oriana Quintana y Camila Elichiri marcaron para el conjunto del Bosque. Oriana Paredes descontó para Juan E. Barra.
Finalmente, Central y Olimpo protagonizaron un particular empate 0 a 0, en uno de los encuentros de la jornada.
Resultados
Fecha 19
ARGENTINO 5 vs 2 AGRARIO
VILLA 7 vs 1 JUAN E BARRA
HURACAN 9 vs 2 CICLISTA
INDEPENDENCIA 0 vs 3 COLEGIALES
GARMENSE 1 vs 1 EL NACIONAL
CENTRAL 0 vs 0 OLIMPO
Posiciones
HURACAN 51
COLEGIALES 49
INDEPENDENCIA 47
GARMENSE 37
ARGENTINO 37
EL NACIONAL 34
VILLA 24
CENTRAL 19
CICLISTA 10
OLIMPO 9
JUAN E BARRA 5
AGRARIO 4
Próxima fecha
Fecha 20
OLIMPO vs GARMENSE
EL NACIONAL vs INDEPENDENCIA
COLEGIALES vs HURACAN
CICLISTA vs VILLA
JUAN E BARRA vs ARGENTINO
AGRARIO vs CENTRAL