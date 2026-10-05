Se disputó la 8ª fecha del Torneo Clausura RBD 75° Aniversario, que tuvo como principal noticia la caída del invicto de Olimpo, que perdió como local por 2 a 1 ante Colegiales.
El Aurinegro no tuvo una buena tarde y terminó cediendo ante un entusiasta conjunto de Colegiales, que consiguió tres puntos importantes y le puso presión a la pelea por el campeonato.
En Gonzales Chaves se enfrentaron Huracán Ciclista y Huracán. El conjunto local llegó a estar dos veces en ventaja, pero el Globo logró reaccionar y terminó rescatando un empate, resultado que le permitió quedar a solamente un punto del líder. Además, en la próxima fecha Huracán tendrá la posibilidad de recibir a Olimpo.
En otro de los encuentros de la jornada, Echegoyen y Villa del Parque igualaron 1 a 1 en el estadio Romeo Basolo de San Francisco de Bellocq. El punto dejó prácticamente afuera de la pelea por el torneo al conjunto del Bosque, mientras que Echegoyen quedó muy cerca de asegurar su permanencia y evitar la promoción.
En la lucha por evitar el descenso, Once Corazones y San Martín continúan protagonizando el mano a mano. Los de Indio Rico cayeron 3 a 1 en su visita a Boca, mientras que San Martín perdió 1 a 0 ante Quilmes en el Complejo Cervecero.
Finalmente, El Nacional derrotó 1 a 0 a Independencia en el Antonio Mateo Catale, resultado que le permitió al Decano alejarse definitivamente de cualquier posibilidad de jugar la promoción.
Síntesis
EL NACIONAL 1 vs INDEPENDENCIA 0
Gol: Lautaro Gómez (EN)
Incidencias: No hubo
Tercera división: 1 x 2
Arbitro: Hugo Plaza
QUILMES 1 vs SAN MARTIN 0
Gol: Marcelo Infesta (Q)
Incidencias: No hubo
Tercera división: 3 x 4
Arbitro: José García
BOCA 3 vs ONCE CORAZONES 1
Goles: Agustin Macias (BJ), Gregorio Armesto (BJ), Bautista Juliano (BJ), Julián Salas (OC)
Incidencias: No hubo
Tercera división: 3 x 2
Arbitro: Juan Bustos
OLIMPO 1 vs COLEGIAES 2
Goles: Matias Elorza (Col), Enzo Galabert (Ol), Agustin Barrionuevo (Col) de penal
Incidencias: No hubo
Tercera división: 3 x 1
Arbitro: Aidan Codagnone
HURACAN CICLISTA 2 vs HURACAN 2
Goles: Joaquin Arrachea (HC), Agustin Zubillaga (H), Augusto Ontívero (HC), Lucio Barroca (H)
Incidencias: No hubo
Tercera división: 3 x 3
Arbitro:; Marcial Frelis
ECHEGOYEN 1 vs VILLA DEL PARQUE 1
Goles: Franco Gutiérrez (VDP), Axel Mink (Ech) de penal
Incidencias: NO hubo
Tercera división: 1 x 4
Arbitro: Martín Chaparro (Bahía Blanca)
Posiciones
OLIMPO 19
HURACAN 18
HURACAN CICLISTA 14
BOCA 12
QUILMES 12
EL NACIONAL 12
VILLA DEL PARQUE 11
COLEGIALES 10
ECHEGOYEN 8
INDEPENDENCIA 8
ONCE CORAZONES 4
SAN MARTIN 3
Próxima fecha
Fecha 9
VILLA DEL PARQUE vs HURACAN CICLISTA
HURACAN vs OLIMPO
COLEGIALES vs BOCA
ONCE CORAZONES vs QUILMES
SAN MARTIN vs EL NACIONAL
INDEPENDENCIA vs ECHEGOYEN