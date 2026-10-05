Se disputó la 8ª fecha del Torneo Clausura RBD 75° Aniversario, que tuvo como principal noticia la caída del invicto de Olimpo, que perdió como local por 2 a 1 ante Colegiales.

El Aurinegro no tuvo una buena tarde y terminó cediendo ante un entusiasta conjunto de Colegiales, que consiguió tres puntos importantes y le puso presión a la pelea por el campeonato.

En Gonzales Chaves se enfrentaron Huracán Ciclista y Huracán. El conjunto local llegó a estar dos veces en ventaja, pero el Globo logró reaccionar y terminó rescatando un empate, resultado que le permitió quedar a solamente un punto del líder. Además, en la próxima fecha Huracán tendrá la posibilidad de recibir a Olimpo.

En otro de los encuentros de la jornada, Echegoyen y Villa del Parque igualaron 1 a 1 en el estadio Romeo Basolo de San Francisco de Bellocq. El punto dejó prácticamente afuera de la pelea por el torneo al conjunto del Bosque, mientras que Echegoyen quedó muy cerca de asegurar su permanencia y evitar la promoción.

En la lucha por evitar el descenso, Once Corazones y San Martín continúan protagonizando el mano a mano. Los de Indio Rico cayeron 3 a 1 en su visita a Boca, mientras que San Martín perdió 1 a 0 ante Quilmes en el Complejo Cervecero.

Finalmente, El Nacional derrotó 1 a 0 a Independencia en el Antonio Mateo Catale, resultado que le permitió al Decano alejarse definitivamente de cualquier posibilidad de jugar la promoción.

Síntesis

EL NACIONAL 1 vs INDEPENDENCIA 0

Gol: Lautaro Gómez (EN)

Incidencias: No hubo

Tercera división: 1 x 2

Arbitro: Hugo Plaza

QUILMES 1 vs SAN MARTIN 0

Gol: Marcelo Infesta (Q)

Incidencias: No hubo

Tercera división: 3 x 4

Arbitro: José García

BOCA 3 vs ONCE CORAZONES 1

Goles: Agustin Macias (BJ), Gregorio Armesto (BJ), Bautista Juliano (BJ), Julián Salas (OC)

Incidencias: No hubo

Tercera división: 3 x 2

Arbitro: Juan Bustos

OLIMPO 1 vs COLEGIAES 2

Goles: Matias Elorza (Col), Enzo Galabert (Ol), Agustin Barrionuevo (Col) de penal

Incidencias: No hubo

Tercera división: 3 x 1

Arbitro: Aidan Codagnone

HURACAN CICLISTA 2 vs HURACAN 2

Goles: Joaquin Arrachea (HC), Agustin Zubillaga (H), Augusto Ontívero (HC), Lucio Barroca (H)

Incidencias: No hubo

Tercera división: 3 x 3

Arbitro:; Marcial Frelis

ECHEGOYEN 1 vs VILLA DEL PARQUE 1

Goles: Franco Gutiérrez (VDP), Axel Mink (Ech) de penal

Incidencias: NO hubo

Tercera división: 1 x 4

Arbitro: Martín Chaparro (Bahía Blanca)

Posiciones

OLIMPO 19

HURACAN 18

HURACAN CICLISTA 14

BOCA 12

QUILMES 12

EL NACIONAL 12

VILLA DEL PARQUE 11

COLEGIALES 10

ECHEGOYEN 8

INDEPENDENCIA 8

ONCE CORAZONES 4

SAN MARTIN 3

Próxima fecha

Fecha 9

VILLA DEL PARQUE vs HURACAN CICLISTA

HURACAN vs OLIMPO

COLEGIALES vs BOCA

ONCE CORAZONES vs QUILMES

SAN MARTIN vs EL NACIONAL

INDEPENDENCIA vs ECHEGOYEN