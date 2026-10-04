Brasil afronta una jornada electoral decisiva en la que se define el rumbo político de la mayor economía de América Latina. En un escenario atravesado por una profunda división ideológica, la primera vuelta presidencial enfrenta al actual mandatario, Luiz Inácio Lula da Silva, con el senador Flávio Bolsonaro, hijo y heredero político del expresidente Jair Bolsonaro, en una contienda cuyo desenlace promete repercutir con fuerza en todo el tablero regional.

A sus 80 años, Lula da Silva acude a las urnas en busca de consolidar un inédito cuarto mandato al frente del Poder Ejecutivo. Pese a haber manifestado inicialmente que su tercera presidencia marcaría el retiro de su trayectoria pública, el líder del Partido de los Trabajadores revió su postura argumentando la necesidad de defender el proyecto político de su espacio frente al vertiginoso ascenso de la derecha representada por el clan Bolsonaro. Del otro lado, Flávio Bolsonaro capitaliza el descontento opositor y apela al voto duro del conservadurismo en momentos en que su padre padece inhabilitación judicial por las causas ligadas al intento de golpe de Estado posterior a los comicios de 2022.

Los últimos estudios de opinión pública previos al inicio de la votación reflejan un escenario de marcada paridad. Según las mediciones de firmas como Datafolha e Ideia, la brecha entre ambos candidatos se mantiene dentro del margen de error estadístico, ubicando al oficialismo con una leve luz de ventaja cercana al 40% de las intenciones de voto, seguido muy de cerca por el candidato de la oposición. Con este nivel de dispersión y un porcentaje significativo de votantes indecisos, los analistas coinciden en que ninguno de los contendientes cuenta con el caudal suficiente para adjudicarse la victoria en primera instancia.

Bajo estrictas medidas de seguridad y el seguimiento atento de la comunidad internacional, el mapa político brasileño se encamina a una intensa campaña de tres semanas de cara al balotaje fijado para finales de mes, donde la capacidad de alianzas con los sectores moderados resultará determinante para definir al próximo habitante del Palacio de Planalto.

Fuente: A24

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