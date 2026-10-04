La fe popular volvió a manifestarse con una magnitud extraordinaria en las calles y rutas de la provincia de Buenos Aires. La 52ª edición de la tradicional Peregrinación Juvenil a Luján se encamina a consolidarse como una de las más masivas de la historia reciente, impulsada por una masiva concurrencia que supera los dos millones de caminantes según las estimaciones preliminares de los organizadores.

La travesía, que une el Santuario de San Cayetano en el barrio porteño de Liniers con la Basílica de Luján a lo largo de un trayecto aproximado de 60 kilómetros, cuenta con una infraestructura sanitaria y de asistencia desplegada a lo largo del camino. Puestos sanitarios, hospitales móviles, ambulancias y un voluntariado multidisciplinario brindan soporte constante a los peregrinos, mientras que la empresa AySA dispuso doce camiones cisterna coordinados para asegurar el abastecimiento de agua potable en los puntos clave de descanso.

Por su parte, el sistema de transporte público reforzó su operatividad para dar respuesta al flujo masivo de personas. Trenes Argentinos puso en marcha un cronograma especial con formaciones adicionales en la línea Sarmiento entre Moreno y Luján, diseñado tanto para agilizar el traslado inicial como para ordenar la masiva desconcentración tras la llegada al santuario patrio.

La procesión religiosa, que combina la devoción personal con un profundo sentido comunitario, transcurre en un clima de recogimiento y camaradería. Con la llegada incesante de columnas de fieles frente al templo mariano, esta muestra de religiosidad reafirma su lugar como uno de los acontecimientos socioculturales y espirituales de mayor trascendencia en el país.

Fuente: Telefe Noticias

Origen de la fotografía: Archivo / Prensa Santuario de Luján