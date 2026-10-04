Un avance sin precedentes para la medicina del Noroeste Argentino tuvo lugar en la provincia de Tucumán, donde un equipo de especialistas llevó a cabo con éxito una duodenopancreatectomía cefálica realizada íntegramente por vía laparoscópica. El procedimiento, considerado una de las intervenciones de mayor envergadura y exigencia dentro de la cirugía abdominal, estuvo dirigido por el cirujano general y laparoscópico Héctor Eduardo Laguna (M.P. 4580) y estuvo destinado al abordaje de un tumor de tipo ampuloma en la cabeza del páncreas de una paciente.

La complejidad intrínseca de esta práctica radica en la necesidad de extirpar en un solo bloque la cabeza del páncreas, el duodeno, parte del estómago y los conductos biliares. Al abordarse por laparoscopía, el equipo debió sortear una zona anatómica delicada, repleta de vasos sanguíneos principales y estructuras nobles que exigen una precisión milimétrica y equipamiento tecnológico de vanguardia. La intervención demandó seis horas y media de trabajo ininterrumpido en quirófano. El caso representó además un desafío adicional, ya que la paciente padece porfiria, una condición metabólica que restringe severamente el uso de múltiples fármacos y analgésicos convencionales.

Pese a la magnitud de la maniobra quirúrgica, la evolución del caso fue óptima. Tras la operación, la paciente no manifestó dolores de consideración, lo que evitó la administración de analgésicos, logrando el alta médica a los pocos días con una rápida recuperación que le permite alimentarse por vía oral y caminar con normalidad en su domicilio. Este beneficio cobra un valor clave en pacientes oncológicos, dado que la pronta recuperación permite iniciar tratamientos de quimioterapia complementarios de forma temprana, mejorando de manera considerable las expectativas de sobrevida y calidad de vida.

Tras corroborarse la ausencia de antecedentes de este tipo de procedimiento en los centros de salud de Tucumán y la región, la intervención sienta un precedente para la consolidación de la provincia como un nodo de referencia en alta complejidad médica para el NOA. Este avance evita que las familias deban trasladarse a Buenos Aires ante diagnósticos de esta envergadura, reduciendo costos y garantizando que los pacientes puedan afrontar sus tratamientos cerca de su entorno afectivo.

Fuente: TN (Todo Noticias)

Origen de la fotografía: Gentileza Dr. Héctor Eduardo Laguna