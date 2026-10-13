El papa León XIV ingresó este martes al Policlínico Gemelli de Roma para someterse a una intervención quirúrgica destinada a extirpar un nódulo detectado en un pulmón. La detección se produjo de forma precoz durante una revisión médica de rutina, según había detallado el propio pontífice el pasado domingo tras el rezo dominical del Ángelus.
De acuerdo con la información brindada por fuentes del Vaticano, el sumo pontífice de 71 años llevó a cabo su agenda institucional con normalidad hasta el día previo a su internación, manteniendo encuentros con distintos arzobispos y representantes diplomáticos. Sin embargo, debido a la intervención y al periodo de recuperación previsto, su agenda oficial permanecerá suspendida hasta el próximo martes 20 de octubre.
Asimismo, las autoridades vaticanas estiman que el tiempo de posoperatorio requerido será de aproximadamente una semana y reiteraron que los preparativos y la visita oficial prevista a la Argentina, Uruguay y Perú continúan firmemente en pie.
Fuente: TN (Todo Noticias) / Oficina de Prensa de la Santa Sede.
Fotografía: Archivo / Policlínico Gemelli de Roma.