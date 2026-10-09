Un violento aluvión afectó a la comuna de Las Condes y sectores aledaños en la zona oriente de la Región Metropolitana de Santiago de Chile, provocando la interrupción de avenidas principales, daños materiales considerables y el arrastre de vehículos que se encontraban en la vía pública.

El fenómeno se originó en las cuencas altas de la precordillera andina a raíz de una combinación de factores meteorológicos y geológicos. Un frente de lluvias intensas acompañado por una isoterma cero anormalmente alta —la cota altitudinal a partir de la cual las precipitaciones caen en forma de agua en lugar de nieve— provocó la saturación hídrica de las laderas y el posterior desprendimiento de importantes volúmenes de tierra, rocas y material vegetal.

La masa de agua y sedimentos encauzó rápidamente por las quebradas precordilleranas hasta golpear la trama urbana de Las Condes, transformando arterias viales en potentes torrentes de lodo. Las imágenes captadas por residentes locales mostraron automóviles arrastrados por la fuerza de la corriente, calles anegadas e ingresos a edificios e infraestructuras colapsados por el sedimento.

Equipos de emergencia municipal, personal de Carabineros y unidades de bomberos desplegaron un operativo urgente en el sector para evacuar áreas de riesgo, remover los escombros acumulados y monitorear el cauce de los canales naturales. En tanto, las autoridades locales instaron a los vecinos a evitar el tránsito por las zonas afectadas mientras avanzan los trabajos de despeje y evaluación de daños.

Fuente: TN

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