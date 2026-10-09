En la antesala del primer viaje apostólico del papa León XIV a la Argentina, el presidente de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), Ricardo Diab, mantuvo un encuentro en la Ciudad del Vaticano con el Sumo Pontífice para presentarle una radiografía detallada sobre la coyuntura socioeconómica de las pequeñas y medianas empresas del país.

Durante la audiencia, la máxima autoridad de la entidad empresaria —que representa a 1.491 federaciones, cámaras, centros y uniones de las 23 provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires— entregó al Santo Padre un documento consensuado por entidades de todo el territorio nacional. El escrito aborda los principales condicionantes de la actividad productiva, subrayando la urgencia de reimpulsar el consumo interno, atenuar la presión fiscal, reducir los costos operativos y consolidar un acceso razonable al financiamiento.

«Las pymes somos la voz federal de la producción nacional. No pedimos privilegios: necesitamos reglas claras, acceso razonable al financiamiento y condiciones que nos permitan competir en igualdad de condiciones», enfatizó Diab al referirse a las prioridades planteadas al líder de la Iglesia Católica.

Asimismo, el dirigente gremial empresario remarcó el rol estructurante del sector pyme en la generación de empleo formal y en la contención social del interior, e invitó a propiciar un espacio de diálogo plural que promueva el desarrollo de las economías regionales y el valor agregado en origen. La reunión formó parte de los encuentros protocolares del Pontífice con sectores clave de la sociedad civil y el ámbito productivo de cara a su inminente visita al país.

Fuente: Telefe Noticias / Agencia Noticias Argentinas (NA)

Fotografía proviene de: Prensa CAME / Agencia NA