El Gobierno nacional formalizó los lineamientos de su programa de ciudadanía por inversión, una iniciativa orientada a captar capitales extranjeros mediante la facilitación del acceso a la nacionalidad argentina. La propuesta, estructurada para recibir las primeras solicitudes a partir del cuarto trimestre de este año, contempla vías específicas de aportes financieros que eximen de los plazos tradicionales de residencia.

Las opciones y costos del programa local

De acuerdo con el esquema diseñado, el solicitante principal cuenta con dos alternativas principales para formalizar su petición ante los organismos competentes:

Aporte no reembolsable: Una contribución directa de 350.000 dólares estadounidenses destinada al Tesoro Nacional.

Suscripción de títulos públicos: La adquisición de un bono del Estado emitido específicamente para este programa por un valor nominal de 800.000 dólares.

Asimismo, el régimen contempla la integración del grupo familiar mediante aranceles adicionales por cada miembro: 100.000 dólares para el cónyuge o hijos solteros de entre 18 y 25 años, y 25.000 dólares en el caso de los menores de 18 años. Desde el plano operativo, las autoridades aclararon que la transferencia de fondos debe canalizarse estrictamente a través del sistema financiero formal, contemplando estrictos controles de prevención de lavado de activos y auditorías de antecedentes coordinadas con áreas de seguridad y fiscalización. El proceso de evaluación y resolución final recae sobre la Dirección Nacional de Migraciones.

El panorama comparativo en el plano internacional

La instrumentación de vías migratorias vinculadas a la inyección de capital es una herramienta utilizada por diversas naciones bajo normativas y contraprestaciones dispares:

Estados Unidos: Su tradicional programa (EB-5) exige montos de inversión que oscilan entre los 800.000 y 1.050.000 dólares enfocados en proyectos de desarrollo o áreas de empleo estratégico, condicionados además a la creación obligatoria de puestos de trabajo genuinos y a un extenso proceso previo de residencia condicional antes de evaluar la naturalización.

Europa (ejemplo Portugal): A través de regímenes de autorización de residencia por inversión (conocidos habitualmente como «visas doradas»), diversos países europeos otorgan permisos de residencia temporales o permanentes condicionados a la adquisición de inmuebles o aportes a fondos productivos, exigiendo por lo general plazos prolongados de arraigo y trámites rigurosos para alcanzar la ciudadanía plena.

Turquía: Representa uno de los esquemas más flexibles a nivel global al permitir la solicitud directa de naturalización por vía rápida tras cumplir con umbrales determinados de inversión inmobiliaria o colocaciones financieras.

Mientras el oficialismo defiende la herramienta como un mecanismo idóneo para traccionar inversiones estratégicas y divisas hacia la economía nacional, sectores de la oposición y especialistas legales han manifestado reparos respecto al sentido institucional de la soberanía y los alcances regulatorios de la medida.

Fuente: Medios nacionales / Informes de agencias especializadas en movilidad internacional (Henley & Partners).

Fotografía: Archivo / Presidencia de la Nación.