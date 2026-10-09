En una movida institucional de alto impacto, la Corte Suprema de Justicia de la Nación convocó a un plenario extraordinario para abordar el tratamiento de un pedido de medida cautelar que solicita reimponer las restricciones a la adquisición de tierras rurales por parte de ciudadanos e inversiones extranjeras. Estos límites habían sido eliminados a través del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 70/2023 rubricado por la administración del presidente Javier Milei.

Para resolver el planteo en un marco de celeridad excepcional, el máximo tribunal dispuso abreviar significativamente los plazos procesales habituales. Mediante una resolución dictada este jueves, la Corte redujo de 72 a 24 horas el tiempo otorgado a las partes para formular impugnaciones y confirmó la integración del cuerpo con la incorporación de dos conjueces: Diego Barroetaveña (Cámara Federal de Casación Penal) y Juan Ignacio Pérez Curci (Cámara Federal de Mendoza). Asimismo, designó en calidad de suplentes a los magistrados Jorge Morán y Eduardo Farah.

Este tratamiento relámpago se produce pocos días después de que la Corte desestimara, por cuestiones meramente formales, la acción impulsada por el Centro de Excombatientes Islas Malvinas (CECIM) de La Plata, alegando la «falta de legitimación activa» de la entidad defensora. En aquella oportunidad, el tribunal aclaró que su definición no implicaba un pronunciamiento sobre la constitucionalidad de fondo del articulado, dejando abierta la vía para que los damnificados directos presenten nuevas medidas cautelares.

La causa que reabrió la discusión en la máxima instancia judicial fue promovida por la Asociación Civil Árbol de Pie junto a comunidades originarias como Lafkenche y Lof Fvta Anecon. Los demandantes interpusieron una aclaratoria en la que reclaman la tutela preventiva del territorio y solicitan dejar sin efecto la libre compraventa de campos a capitales extranjeros mientras se resuelve el expediente principal.

El plenario de la Corte deberá expedirse de manera inminente sobre su intervención directa o, en su defecto, girar el planteo a la jurisdicción federal de origen. Una eventual decisión favorable a la cautelar congelaría la vigencia del capítulo inmobiliario rural del DNU 70/2023, reinstaurando transitoriamente los pisos y topes fijados por la Ley 26.737.

Fuente: A24

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