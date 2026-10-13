El equipo de trabajo de la Escuela de Guardavidas del CEF Nº 4 de Tres Arroyos participó del Congreso Internacional de Salvamento Acuático, que se llevó a cabo los días 9, 10 y 11 de octubre en la localidad de Mar de Ajó.

La actividad reunió a disertantes de España, Argentina, Uruguay y Estados Unidos, y ofreció una serie de talleres teóricos y prácticos destinados a la capacitación y actualización en técnicas de salvamento y rescate acuático.

Durante las jornadas se realizaron ejercicios en natatorio y prácticas en el mar, abordando diferentes situaciones de emergencia. Entre los contenidos trabajados se destacaron el rescate con tablas y kayak, el trauma acuático, las intervenciones con embarcaciones y las técnicas de rescate en ríos e inundaciones.

En representación de la institución tresarroyense viajaron Magalí Beratz, Agustín Aristemuño y Juan Luna, quienes participaron de las actividades de formación e intercambio de conocimientos con especialistas de distintos países.

La presencia del equipo del CEF Nº 4 en este encuentro internacional representa una oportunidad para fortalecer la preparación profesional y actualizar herramientas fundamentales para la prevención y la intervención ante emergencias en ambientes acuáticos.