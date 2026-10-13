Colegiales y Boca cerraron la 9º fecha del torneo Clausura RVD 75 Aniversario con un empate en un tanto por bando

El encuentro contó con un marco adecuado de público en el Zubiri y el encuentro fue intenso, aunque con el correr de los minutos se fueron conformando con el empate

El gol de Boca convertido por Gregorio Armesto sirvió para abrir el marcador, en tanto Facundo Barbosa lo empató en la última jugada del primer tiempo

En el complemento siguió el trámite muy parejo y ambos contaron con situaciones propicias para desnivelar el marcador, sin embargo no ocurrió y llegó el pitazo final con el empate en un tanto por bando

En el ascenso, Central dejó pasar una gran oportunidad para sellar su clasificación a la Liguilla, cayó de local con Unión por 3 a 2 y su boleto al reducido esta pendiendo de resultados en la última fecha

Para Unión resultó una gran victoria para ratificar que el Tatengue será un gran animador del torneo corto buscando jugar la promoción

Síntesis

COLEGIALES 1 vs BOCA 1

Goles: Gregorio Armesto (BJ), Facundo Barbosa (Col)

Incidencias: No hubo

Tercera división: 0 x 1

Arbitro: José García

CENTRAL 2 vs UNION 3

Goles: Jonatan Espinosa (U), Gastón Di Croce (U), Axel GIjsberts (DC), Agustin Urban (U), Axel Gijsbert (DC)

Incidencias: Expulsado Enzo Quintana (U)

Cuarta división: 1 x 1

Arbitro: Marcos Porras

FOTOS: Gonzalo Lúquez