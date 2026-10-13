Huracán logró una gran victoria en calidad de visitante en el Victoriano Zubiri ante Colegiales, su escolta, a quién venció por 4 a 1 con los tantos de Ludmila Ianivelli en dos ocasiones, Milena Liébana y Josefina Guerrero, mientras que Lucero Gastelu marcó para Colegiales
Independencia recuperó el segundo lugar luego de su victoria laboriosa en el Mateo Catale por 1 a 0 frente a El Nacional. El único gol fue anotado por María Noel Vitola
Argentino goleó en la mañana de este lunes a Juan E Barra por 5 a 0 y se mantiene en la cuarta posición, acompañado por Garmense que también goleó por 5 a 0, en este caso a Olimpo
Por último, Villa venció a Ciclista por la mínima diferencia con tanto de Milagros Martínez y se postergó el juego entre Agrario vs Central
Resultados
Fecha 20
OLIMPO 0 vs 5 GARMENSE
EL NACIONAL 0 vs 1 INDEPENDENCIA
COLEGIALES 1 vs 4 HURACAN
CICLISTA 0 vs 1 VILLA
JUAN E BARRA 0 vs 5 ARGENTINO
AGRARIO vs CENTRAL (postergado)
Posiciones
HURACAN 54
INDEPENDENCIA 50
COLEGIALES 49
ARGENTINO 40
GARMENSE 40
EL NACIONAL 34
VILLA 27
CENTRAL 19
CICLISTA 10
OLIMPO 9
JUAN E BARRA 5
AGRARIO 4
Próxima fecha
Fecha 21
AGRARIO vs JUAN E BARRA
ARGENTINO vs CICLISTA
VILLA vs COLEGIALES
HURACAN vs EL NACIONAL
INDEPENDENCIA vs OLIMPO
CENTRAL vs GARMENSE