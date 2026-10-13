Huracán logró una gran victoria en calidad de visitante en el Victoriano Zubiri ante Colegiales, su escolta, a quién venció por 4 a 1 con los tantos de Ludmila Ianivelli en dos ocasiones, Milena Liébana y Josefina Guerrero, mientras que Lucero Gastelu marcó para Colegiales

Independencia recuperó el segundo lugar luego de su victoria laboriosa en el Mateo Catale por 1 a 0 frente a El Nacional. El único gol fue anotado por María Noel Vitola

Argentino goleó en la mañana de este lunes a Juan E Barra por 5 a 0 y se mantiene en la cuarta posición, acompañado por Garmense que también goleó por 5 a 0, en este caso a Olimpo

Por último, Villa venció a Ciclista por la mínima diferencia con tanto de Milagros Martínez y se postergó el juego entre Agrario vs Central

Resultados

Fecha 20

OLIMPO 0 vs 5 GARMENSE

EL NACIONAL 0 vs 1 INDEPENDENCIA

COLEGIALES 1 vs 4 HURACAN

CICLISTA 0 vs 1 VILLA

JUAN E BARRA 0 vs 5 ARGENTINO

AGRARIO vs CENTRAL (postergado)

Posiciones

HURACAN 54

INDEPENDENCIA 50

COLEGIALES 49

ARGENTINO 40

GARMENSE 40

EL NACIONAL 34

VILLA 27

CENTRAL 19

CICLISTA 10

OLIMPO 9

JUAN E BARRA 5

AGRARIO 4

Próxima fecha

Fecha 21

AGRARIO vs JUAN E BARRA

ARGENTINO vs CICLISTA

VILLA vs COLEGIALES

HURACAN vs EL NACIONAL

INDEPENDENCIA vs OLIMPO

CENTRAL vs GARMENSE