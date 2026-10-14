La presidenta de la Cooperativa de Trabajo Abriendo Caminos, Susana Figaro, dio a conocer los importantes avances de la institución para la inclusión sociolaboral y la promoción cultural en la comunidad. A partir del aporte otorgado por la ONG Provida, la Casa de Medio Camino sumará un espacio integral con residencia de larga estadía destinada a jóvenes y adultos de entre 18 y 65 años con discapacidad intelectual o de salud mental, donde se desarrollarán talleres recreativos, artísticos y productivos orientados a la vida en comunidad.

Este proyecto responde a la necesidad de brindar contención y continuidad a las personas con discapacidad una vez que finalizan la etapa de escolarización especial. Para respaldar este modelo, la institución modificó su estatuto para convertirse en una cooperativa mixta, articulando un trabajo interdisciplinario que involucra activamente a profesionales, talleristas y a las familias como red de apoyo.

En simultáneo, se llevará a cabo la reapertura del Bar Cultural «Arte para Todos», un escenario pensado para que los artistas locales puedan exhibir sus disciplinas. El espacio cuenta con instalaciones adaptadas, incluyendo una sala sensorial y comodidades accesibles para todo tipo de necesidades, garantizando un entorno inclusivo para el público general.

La jornada de inauguración del bar cultural se realizará este sábado 17 de octubre a las 20:30 horas en Bernardo de Irigoyen 172, contando con un espectáculo de acrobacias aéreas a cargo de las Volatti y la presentación musical de Catalina Ruiz Baleña, además de propuestas gastronómicas familiares a precios accesibles.