El Centro de Acción Social (CAS) Fortín Machado se encuentra ultimando los detalles para llevar adelante una nueva edición de su clásica cena y fiesta, un evento que ya se ha convertido en un clásico de la comunidad. A pesar de ser un año complejo en materia económica, la venta de tarjetas marcha a buen ritmo y genera grandes expectativas entre los organizadores y colaboradores.

Esta edición solidaria tendrá un fin benéfico muy importante, ya que lo recaudado será destinado a colaborar con las escuelas especiales 501 y 502. Además de disfrutar de la tradicional y reconocida gastronomía de la institución, los asistentes participarán de importantes sorteos, destacándose el premio principal de una moto eléctrica aportada por Venecia Maderas y Placas, sumado a sorpresas especiales preparadas para celebrar el Día de la Madre.

La logística del evento involucra un gran trabajo previo de compras y coordinación que se define en los días previos con la ayuda de proveedores locales. La cita está programada para este sábado a las 21:30 horas en las instalaciones de la Sociedad Italiana, lugar que gentilmente cedió el salón para la ocasión.

Aquellos interesados en formar parte de esta noche especial podrán adquirir sus tarjetas hasta el mismo viernes comunicándose al teléfono institucional 388818 o dirigiéndose al comercio de Carrestor en Viamonte y Avenida San Martín.