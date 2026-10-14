El concurso de eco-murales organizado por la Secretaría de Gestión Ambiental coronó a sus flamantes ganadores en una nueva edición consecutiva que ya suma seis años de trayectoria. Los trabajos presentados por estudiantes de nivel secundario de todo el partido se destacaron por su gran convocatoria y creatividad, logrando involucrar a más de cincuenta proyectos grupales pertenecientes a unas siete instituciones educativas.

Tras la evaluación de los bocetos en la sala Haku del Museo Mulazzi, el primer, segundo y tercer puesto de la premiación quedaron en manos de diferentes divisiones del Colegio Agropecuario, mientras que el cuarto lugar y una mención especial fueron otorgados a representantes de la escuela media. Los galardonados recibieron importantes reconocimientos que incluyeron tecnología, órdenes de compra por 100.000 pesos de la Cooperativa Obrera, material bibliográfico de la Fundación Azara y suministros de pintura aportados por comercios e industrias locales.

El espíritu principal del certamen impulsado desde el área ambiental radica en concientizar a la comunidad a través de mensajes explícitos y la incorporación de materiales reciclados en las obras, fusionando el arte con la reflexión ecológica. De esta manera, los jóvenes no solo experimentan una disciplina artística poco habitual como la pintura mural, sino que también generan un impacto visual directo en los espacios públicos de la ciudad.

Con los premios ya entregados, la iniciativa se adentra ahora en su tercera y última etapa de concreción práctica. En los próximos días, los alumnos ganadores coordinarán los permisos y horarios escolares para plasmar el mural definitivo en las instalaciones de la Cooperativa Obrera ubicadas sobre el estacionamiento de la avenida Moreno, una tarea que se extenderá durante una semana bajo la supervisión de docentes y coordinadores del área.