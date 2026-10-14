Las instalaciones del aeroclub se encuentran ultimando los detalles organizativos para recibir a toda la comunidad durante un fin de semana que coincidirá con los festejos por el Día de la Madre. El programa del evento incluirá stands de emprendedores, juegos infantiles, servicio de cantina y un atractivo show de acrobacias aéreas pensado para disfrutarse al aire libre con equipo de mate y reposeras.

El plato fuerte de las jornadas estará protagonizado por destacados pilotos invitados que realizarán pasadas individuales y en formación. Entre ellos se destaca la presencia de Jorge Malatini, piloto oficial de Red Bull procedente de Carlos Casares con un avión de acrobacia Pix, junto a Roberto Bonacuore (de Mar del Plata, a bordo de un modelo ruso Yak) y José Basílico (de Berazategui, también con un avión Pix).

Asimismo, la ocasión resultará ideal para que aquellos vecinos que nunca se animaron puedan realizar su primer vuelo de bautismo a través de las aeronaves disponibles de la institución. Los recorridos durarán entre 15 y 20 minutos sobrevolando la ciudad, sumándose al espíritu institucional que fomenta la formación de nuevos pilotos locales a través de cursos accesibles de 40 horas prácticas.

El ingreso al predio tendrá un valor general de 10.000 pesos destinado a solventar los costos del espectáculo acrobático, y las actividades formales darán inicio a partir de las 11:00 horas para compartir una jornada familiar diferente en vísperas del domingo.