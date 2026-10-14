Tres Arroyos se alista para vivir un fin de semana histórico con el inicio del Campeonato Provincial de básquet femenino en la categoría U17, un evento de gran jerarquía que no se disputaba en la ciudad desde hace aproximadamente doce años. El entrenador del seleccionado local, Raúl Bianco, remarcó las altas expectativas depositadas en el plantel y confía en que el público acompañe masivamente a las jugadoras para generar un clima de verdadera localía.

El certamen reunirá a selecciones de gran nivel provenientes de distintos puntos de la provincia, como La Plata, Chivilcoy, Zona Norte y Zona Sur. En este sentido, Bianco valoró el enorme crecimiento que experimentó el básquet femenino en los últimos años, subrayando el gran trabajo realizado por instituciones como el Club de Pelota, que aporta la base principal de jugadoras al combinado local.

Tras una preparación intensa que se cerró con los últimos entrenamientos en cancha de Huracán, el cuerpo técnico destacó el compromiso y los valores inculcados en el plantel, enfocados en la pertenencia y el orgullo por defender los colores de la ciudad. El torneo se disputará en las instalaciones de Argentino Junior, un escenario céntrico y acondicionado idealmente para la ocasión.

Por último, se invitó a toda la comunidad a acercarse al estadio para disfrutar de un espectáculo deportivo de primer nivel. Con el pago de una entrada accesible, los espectadores podrán presenciar dos partidos por jornada y alentar al seleccionado tresarroyense en este importante desafío provincial.