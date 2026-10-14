El patinaje artístico del Club Huracán atraviesa un momento de alta exigencia y competencia internacional y provincial. Las deportistas Alma Croce y Amalia Rodríguez se preparan para afrontar un intenso cierre de año tras haber conseguido la clasificación al prestigioso Torneo Nacional «González Molina», certamen que se llevará a cabo del 19 al 24 de octubre en la provincia de San Juan.

Ambas patinadoras obtuvieron el boleto a la máxima cita nacional tras superar con solvencia las instancias selectivas previas, por lo que integrarán la delegación oficial que representará a la provincia de Buenos Aires en suelo cuyano.

En paralelo, la destacada actuación de las representantes de Huracán sumó otro importante hito deportivo: tanto Alma como Amalia clasificaron a la fase final de los Juegos Bonaerenses en la ciudad de Mar del Plata. Sin embargo, el cruce exacto de fechas entre ambos compromisos planteó una encrucijada del calendario competitivo que derivó en decisiones estratégicas.

Amalia Rodríguez dirá presente en Mar del Plata para competir el día miércoles en la final provincial, combinando sus compromisos de agenda. Por su parte, Alma Croce no podrá participar de los Bonaerenses debido a que su presentación en el Torneo Nacional coincide de manera directa en el cronograma, siendo la cita nacional la prioridad absoluta establecida en su planificación para la segunda mitad de la temporada.

La delegación viajará la semana próxima a los respectivos compromisos bajo la conducción y asistencia técnica de su entrenadora, la profesora Juana Catalani.