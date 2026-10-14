Pese a la presión que vienen ejerciendo los gremios estatales bonaerenses, el llamado del Gobierno de Axel Kicillof a negociar salarios en paritarias no llega, por lo que todo se encamina para que a principios de noviembre los trabajadores cobren otra vez sin aumento.

La última reunión fue el 24 de septiembre, cuando los sindicatos escucharon de parte de las autoridades bonaerenses las dificultades económicas para afrontar posibles subas, pero se llevaron el compromiso de seguir negociando.

Sin embargo, el llamado no llegó en octubre y la Provincia ya comienza a liquidar los salarios de octubre.

Cabe recordar que en junio la administración Kicillof no dispuso aumento y anunció semanas después la suba del 7% escalonado, con un 5% para julio y otro 2% para agosto (a cobrar en el sueldo de septiembre).

Como en septiembre no hubo ajuste, los gremios esperaban recuperar en octubre.

Pero todo indica que será el segundo mes sin aumento. En las últimas horas aparecieron pedidos de la Federación de Gremios Estatales y Particulares de la Provincia de Buenos Aires (FEGEPPBA), que se sumó al reclamo de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE), que pidió una convocatoria urgente para que un eventual aumento pueda incorporarse en los próximos haberes.

“Conocemos la dificultad de obtener aumentos retroactivos; por ese motivo, resulta imperioso concretar un encuentro en los próximos días que permita aplicar el incremento en las próximas liquidaciones”, dijeron desde FEGEPPBA.

Reclamo de docentes bonaerenses y paro

El planteo llega en la misma semana en que la Asociación de Judiciales Bonaerenses (AJB) cuestionó la falta de propuestas de actualización salarial de la administración bonaerense y también amenazó con medidas de fuerza.

Mientras que los docentes son otro sector que vienen solicitando un “urgente” llamado a negociar salarios, ya que consideraron que “se hace imperioso discutir una verdadera recomposición”.

“Es imperioso que el Poder Ejecutivo provincial atienda las necesidades de las y los trabajadores de la educación. El sector no puede ser rehén de los tiempos que unilateralmente está manejando el Gobierno”, destacaron desde Udocba, uno de los gremios del Frente de Unidad Docente Bonaerense (FUDB).

Cabe recordar que aunque con críticas más dirigidas al Gobierno nacional, la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) llevará adelante un paro de 24 horas este jueves 15 de octubre.

La protesta que impactará en la administración pública bonaerense, coincidirá con la Marcha Federal Universitario y una huelga de docentes en escuelas públicas.

(Con información de DIB)