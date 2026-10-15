El patín artístico de Villa del Parque transita el cierre de una nueva temporada de competencias con un balance muy positivo. El pasado fin de semana, seis patinadoras de la institución participaron del cuarto y último regional del año, organizado por la Asociación del Centro de Patín (ACP) en Olavarría, donde obtuvieron muy buenos resultados.

Las representantes de la escuela villense fueron Lara Recouso, Martina Parravicini, Nina Recouso, Tiziana Tenaglia, Catalina Kastli y Némesis Ferraro, quienes tuvieron una destacada actuación y consiguieron subir al podio, coronando así un gran año deportivo.

La última fecha tuvo un valor especial para las deportistas, ya que les permitió afrontar nuevos desafíos, probar categorías superiores y cerrar la temporada mostrando su nivel de evolución.

En ese sentido, Marina Schümperli, responsable de la escuela de patín de Villa del Parque, destacó la experiencia y el desempeño de las chicas durante la competencia desarrollada en Olavarría.

“Fue un fin de semana muy positivo porque en esta cuarta fecha tuvieron la posibilidad de subir de categoría y de probar la categoría del año siguiente, o de finalizar el año con su máximo nivel. Todas lo pudieron superar, así que estamos muy contentas”, expresó.

De esta manera, las patinadoras villenses completaron el calendario regional con resultados alentadores y nuevas experiencias que servirán como base para los próximos desafíos. Con el cierre de esta etapa, la escuela comienza a proyectar el trabajo de cara a 2027, con la satisfacción por el crecimiento alcanzado y las expectativas puestas en una nueva temporada.