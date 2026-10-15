La ciudad de Tres Arroyos se prepara para vivir cuatro jornadas de básquet de primer nivel con la disputa del Campeonato Provincial U17 Femenino, que comenzará este jueves 15 de octubre y se extenderá hasta el domingo 18, con la participación de seis seleccionados de distintos puntos de la provincia de Buenos Aires.

El certamen será organizado por la Asociación Tresarroyense de Básquetbol (ATB), bajo la supervisión de la Federación de Básquetbol de la Provincia de Buenos Aires, y tendrá como escenario la cancha del Club Atlético Argentino Junior, donde se desarrollarán todos los encuentros.

La competencia contará con dos zonas. Por la Zona Sur participarán Tres Arroyos, Bahía Blanca y Necochea, mientras que la Zona Norte estará integrada por La Plata, Junín y Chivilcoy. Los equipos buscarán avanzar a las semifinales y llegar a la definición del título provincial.

El seleccionado tresarroyense debutará este jueves a las 20.30 frente a Necochea, en el segundo encuentro de la jornada inaugural. Previamente, desde las 17.30, se medirán Junín y Chivilcoy. En tanto, a las 19.30 se realizará el desfile de las delegaciones y la presentación oficial del campeonato.

La actividad continuará el viernes con la segunda fecha de la fase clasificatoria. A las 10, La Plata enfrentará a Chivilcoy y, desde las 12, Bahía Blanca jugará ante Necochea. Por la tarde, a las 18, se medirán La Plata y Junín, mientras que a las 20 será el turno de Tres Arroyos frente a Bahía Blanca.

El sábado se disputará la definición por el quinto puesto, desde las 10.30, entre los terceros de cada zona. Por la tarde llegarán las semifinales: a las 18 se enfrentarán el primero de la Zona Sur y el segundo de la Zona Norte, mientras que a las 20 jugarán el primero de la Zona Norte y el segundo de la Zona Sur. El orden de las semifinales estará sujeto a la posición del equipo local para cerrar la jornada.

La última jornada será el domingo 18. A las 10 se jugará el encuentro por el tercer puesto, entre los perdedores de las semifinales, y a las 12 se disputará la final entre los ganadores. La entrega de premios está prevista para las 14.

El seleccionado de la ATB llega al torneo luego de completar sus últimas prácticas preparatorias. El cuerpo técnico estará encabezado por Raúl Bianco como entrenador, acompañado por Lucero Armesto, Solano Bianco y Mariano Bianco como asistentes.

Las jugadoras convocadas son Aylwin Baigorria, Catalina Marconi, Rebeca Falcón, Emiliana D’Angelo, Lisa Gronenberg, Pilar Aymonino, Juana Mogni, Jazmín Bianco, Amparo Rubiños, Michelle Huizi, Emma Blanco, Irina Spinelli y Melina Acha.

El equipo contará además con Osvaldo Frapiccini como preparador físico, Alan Mortensen como kinesiólogo y Juan Correa como utilero.

La entrada tendrá un valor de 10.000 pesos por jornada. Además, todos los partidos contarán con transmisión por streaming y podrán seguirse a través de la aplicación de la Confederación Argentina de Básquetbol (CAB).

De esta manera, Tres Arroyos será anfitriona de una nueva competencia provincial, con la expectativa puesta en el desempeño de su seleccionado U17 y en el acompañamiento del público local durante un fin de semana dedicado al básquet femenino.

Foto; Zona Naranja TA