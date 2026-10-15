La selección Sub 15 de fútbol de la Liga Regional Tresarroyense quedó eliminada de la competencia tras igualar sin goles frente a Pehuajó, en el encuentro de vuelta de los cuartos de final disputado este miércoles por la tarde en el estadio Antonio Mateo Catale.

El conjunto dirigido por Pedro Perotti necesitaba revertir la derrota por 3 a 0 sufrida en el partido de ida, pero no pudo encontrar los caminos para quebrar la resistencia del visitanten.

Las condiciones del campo de juego fueron un factor importante. Las lluvias caídas durante la mañana dejaron la cancha muy blanda y con numerosos charcos, lo que dificultó el traslado de la pelota y condicionó el desarrollo del encuentro.

Tres Arroyos intentó asumir el protagonismo desde el comienzo, aunque le costó generar situaciones claras frente a un rival que se dedicó a cuidar la ventaja conseguida en el primer partido.

En el segundo tiempo, Perotti introdujo modificaciones, incluso de carácter táctico, para darle mayor profundidad al equipo. La selección local buscó un juego más frontal y consiguió acercarse con mayor peligro, pero se encontró con una destacada actuación del arquero de Pehuajó, que respondió en dos o tres oportunidades claras e impidió la apertura del marcador.

Con el correr de los minutos, la clasificación se fue alejando y el empate sin goles terminó sellando la eliminación del representativo tresarroyense.

En el tramo final, el encuentro se volvió más friccionado y el equipo local recurrió a la pierna fuerte, una situación que dejó una imagen poco favorable en el cierre de su participación.

El seleccionado Sub 15 concluyó su campaña con tres victorias, un empate y dos derrotas en seis partidos disputados. Pese al esfuerzo realizado en la revancha, la diferencia obtenida por Pehuajó en la ida terminó siendo decisiva para definir la serie.