La duodécima fecha del torneo oficial de primera división de la Asociación Tresarroyense de Básquetbol (ATB) completó su desarrollo con un duelo donde Huracán de Necochea impuso condiciones fuera de casa frente a Club de Pelota, al que derrotó por 71 a 55. Con este compromiso nocturno disputado este miércoles, quedó formalmente cerrada la jornada del certamen regional.

El desarrollo del juego tuvo a la visita como clara dominadora desde el salto inicial, marcando diferencias tempranas con un contundente parcial de 23 a 7 en el primer cuarto. Si bien Club de Pelota reaccionó en el segundo periodo logrando imponerse por 19 a 13 para recortar distancias, el complemento volvió a mostrar la solidez del conjunto necochense. Los parciales de la segunda mitad favorecieron nuevamente a Huracán por 17 a 14 y 18 a 16, sentenciando el marcador definitivo.

Entre las individualidades sobresalió la figura de Agustín Apreda, quien aportó 18 puntos y completó una labor integral en asistencias y rebotes para erigirse como el Jugador Más Valioso (MVP) de la noche. A su vez, Brian Milobara se encargo de liderar el goleo del equipo ganador con 21 unidades, mientras que por el lado del conjunto visitante destacó la producción ofensiva de Jeremías Rodríguez, autor de 16 tantos.

Este capítulo del torneo también dejó otros marcadores destacados en la región, como la victoria previa de Alumni de Orense sobre Argentinos Juniors por 92 a 66 —afianzándose como el único invicto del certamen—, el triunfo de Quilmes en el clásico por 71 a 68, y el marcador favorable de Costa Sud frente a Claromecó por 78 a 54.

Resultados

Fecha 12

HURACAN TA 71 vs QUILMES 68

HURACAN N 71 vs CLUB DE PELOTA 56

COSTA SUD 78 vs CLAROMECO 54

ARGENTINO 64 vs ALUMNI 92

Libre: INDEPENDIENTE SC

Posiciones

HCAN NECOCHEA 21

ALUMNI 20

HURACAN 18

COSTA SUD 18

QUILMES 15

ARGENTINO 14

CLUB DE PELOTA 14

RECREATIVO CL. 14

INDEPENDIENTE SC 10

Próxima fecha

Fecha 13

ALUMNI vs COSTA SUD

CLAROMECO vs HURACAN N

CLUB DE PELOTA vs HURACAN TA

QUILMES vs INDEPENDIENTE SC

Libre: ARGENTINO

Foto: Zona Naranja TA