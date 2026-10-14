El piloto tresarroyense Gonzalo Bello Fauret analizó su reciente victoria en Olavarría dentro de la categoría Mar y Sierras B y se mostró ilusionado de cara a la última fecha del campeonato en San Cayetano. En su año debut en la divisional, se ubica a 21 puntos del líder de los play-offs y buscará dar pelea hasta el final.

Un fin de semana redondo: Bello Fauret destacó que el auto funcionó muy bien desde el sábado y que pudo dominar con autoridad la competencia final .

Definición a todo o nada: Quedó a 21 unidades de la cima, compartiendo puntaje con el actual campeón (Reynos), por lo que afrontará la última cita en San Cayetano sin nada que perder y con grandes expectativas .

Claves del rendimiento: El piloto resaltó el salto de calidad del auto tras incorporar a Daniel Uranga en el chasis , sumado al trabajo en el motor de Juan Villamayor y el apoyo incondicional de su peña .