El PM TEAM continuó sumando kilómetros y grandes resultados durante el pasado fin de semana, con la presencia de sus corredores en dos importantes competencias regionales donde volvieron a dejar en alto el nombre de la institución.

Por un lado, en el marco de la tradicional y exigente competencia «Tierra del Diablo», desarrollada sobre una distancia de 25 kilómetros en terreno acumulado, Gonzalo Rodera y Nahuel Borcano completaron con creces el duro trazado balcarceño. Rodera cruzó la meta con un registro oficial de 3 horas, 03 minutos y 08 segundos, mientras que Borcano hizo lo propio deteniendo los relojes en 3 horas, 27 minutos y 00 segundos.

Por otra parte, la delegación dijo presente en la carrera a beneficio del Taller Protegido de la localidad de Oriente, logrando performances sobresalientes en las distintas modalidades:

Distancia 8 KM: Viviana Román firmó una actuación memorable al adjudicarse el 1.° puesto en la Clasificación General Femenina y el 1.° lugar en su categoría, completando la prueba en 33 minutos y 44 segundos. Por su parte, Daniel Moriset se quedó con el 1.º puesto en su categoría con una marca de 33 minutos y 47 segundos.

Distancia 4 KM: Liz Musa completó el recorrido promocional registrando un tiempo oficial de 21 minutos y 52 segundos.

Desde el cuerpo técnico y la coordinación del equipo expresaron su felicitación a todos los deportistas por el compromiso, la dedicación y el permanente esfuerzo volcado en cada desafío deportivo.