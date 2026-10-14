En el marco de la muestra Expoagro 2017, el Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina (IPCVA) y la Asociación Forestal Argentina (AFoA) formalizaron una alianza estratégica orientada a impulsar el desarrollo de los sistemas silvopastoriles o foresto-ganaderos en el país, sentando las bases para la futura certificación de la «Carne Carbono Neutral».

El modelo silvopastoril combina en una misma superficie la producción ganadera y la actividad forestal, permitiendo obtener de forma simultánea carne y madera. Esta integración productiva resulta clave para la sostenibilidad ambiental, dado que la captura de carbono realizada por las especies arbóreas a lo largo de su ciclo de vida compensa las emisiones de metano generadas por el ganado bovino.

Durante el encuentro, el ingeniero Jorge Esquivel, especialista en la materia, destacó que estudios efectuados en Corrientes demostraron que una hectárea de producción silvopastoril logra neutralizar las emisiones de cinco cabezas de ganado. Asimismo, subrayó los beneficios económicos del esquema, entre los que se destacan la diversificación del riesgo, la optimización en el uso del suelo y la generación de empleo rural.

Por su parte, el presidente del IPCVA, Ulises Forte, señaló el compromiso institucional de fomentar la productividad ganadera bajo esquemas sustentables, buscando extender este tipo de manejo —habitual en provincias como Misiones, Corrientes, Entre Ríos y el Delta— hacia otras regiones pecuarias de Argentina.

Finalmente, el titular de la AFoA, Osvaldo Vassallo, remarcó la importancia de anticiparse a los requerimientos de la agenda ambiental internacional y anticipó que también se avanza en un acuerdo marco con el INTA para articular el soporte técnico que requiere un sistema de certificación de estas características.

Fuente: Informe Rural Noticias / IPCVA y AFoA.

Fotografía: Gentileza IPCVA y AFoA / Archivo de prensa de la firma del convenio en Expoagro.