El deporte argentino viste de luto tras confirmarse el fallecimiento de Jorge Fernando «Locomotora» Castro a los 59 años. El trágico episodio ocurrió durante las primeras horas de este miércoles en un establecimiento de la localidad bonaerense de Morón, donde el exboxeador sufrió una descompensación provocada por un cuadro severo de hipoglucemia producto de la diabetes que padecía. A pesar de la rápida asistencia de los médicos de emergencia en el lugar, las maniobras de reanimación no lograron revertir su estado.

Nacido el 18 de agosto de 1967 en Caleta Olivia, Santa Cruz, el popular «Roña» forjó una de las trayectorias más emblemáticas y carismáticas de la disciplina. Con un récord profesional impactante de 130 victorias —más de 80 por la vía rápida—, 11 derrotas y 3 empates, alcanzó la cima mundial el 12 de agosto de 1994 al vencer al estadounidense Reggie Johnson para conquistar la corona de peso mediano de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB).

Sin embargo, fue su mítica defensa el 10 de diciembre de ese mismo año ante John David Jackson en Monterrey, México, la que lo catapultó definitivamente a la inmortalidad deportiva. Prácticamente vencido, ensangrentado y con las tarjetas en su contra, Castro sacó un potente gancho de izquierda al mentón en el noveno asalto para sellar un épico nocaut que él mismo rebautizó como «La Mano de Dios» del boxeo.

Tras su retiro del cuadrilátero, la leyenda patagónica volcó sus esfuerzos a una intensa labor social en el conurbano bonaerense, gestionando comedores y merenderos para asistir a personas en situaciones de vulnerabilidad. La noticia de su partida deja un profundo dolor entre los fanáticos, colegas y personalidades del deporte nacional que recuerdan tanto su coraje dentro del ring como su compromiso solidario.

Fuente: Infobae / Cobertura de prensa deportiva.

Fotografía: Archivo Infobae / Archivo de prensa deportiva.