Tras un paro de 24 horas que realizaron todos los docentes frente a hechos de violencia en escuelas y otros que vienen haciendo “gremios disidentes”, el Gobierno de Axel Kicillof diferenció entre las medidas de fuerza convocadas por sindicatos con representación legal y habló de posibles descuentos.

“Hay de dos tipos; algunos que los lleva adelante el conjunto de los gremios validados legalmente y después hay de pequeñas agrupaciones que también llaman a paros que no se corresponden, porque no tienen la validación legal que corresponde”, explicó el ministro de Gobierno, Carlos Bianco.

Ese segundo grupo al que se refirió el funcionario es el que componen Suteba Multicolor, sector disidente a la conducción provincial, o la Asociación de Maestros de la Provincia de Buenos Aires.

En ese marco, Bianco confirmó que los descuentos salariales pueden aplicarse en este caso: “Es una definición que lleva adelante la Dirección General de Cultura y Educación”.

La aclaración del ministro se da en un escenario de creciente conflictividad en las escuelas bonaerenses.

De hecho, el jueves pasado el Frente de Unidad Docente Bonaerense (FUDB), que agrupa a FEB, Suteba, Udocba y Amet, llevó adelante un paro contra la violencia que sufren los maestros en los establecimientos.

(Con información de DIB)