El circuito de las artes plásticas locales suma una cita de singular relevancia dentro de su calendario primaveral. El Museo Municipal José A. Mulazzi anunció la inauguración oficial de «Creaciones», la primera exposición individual del dibujante tresarroyense Piero D’Annunzio. El acto de apertura se llevará a cabo el próximo viernes 16 de octubre, a las 20:00 horas, en la Sala Mayor del predio cultural, con acceso libre y gratuito para toda la comunidad.

La propuesta expositiva es el corolario de un año de intensa investigación y experimentación autodidacta sobre una particularidad técnica: la aplicación directa de grafito sobre lienzo virgen, sin imprimación previa. Esta metodología permite que el pigmento del lápiz penetre de forma directa en la urdimbre del tejido natural, generando un juego de texturas donde la precisión del trazo dialoga con la porosidad del soporte.

Núcleos temáticos: de la cosmovisión nativa al Renacimiento

La exhibición «Creaciones» articula un recorrido estético estructurado a partir de tres ejes temáticos interconectados:

Pueblos originarios y universo simbólico: Una serie centrada en la memoria, los rostros, vestimentas e iconografía de las culturas nativas del continente americano, donde lo humano se entrelaza con representaciones alegóricas de la fauna continental (águilas, búhos y elefantes).

Estudios de la tradición clásica europea: Un núcleo de indagación anatómica sobre las estructuras de grandes maestros como Miguel Ángel, Sandro Botticelli y M. C. Escher, revisitando obras icónicas como El David o La Piedad mediante la técnica del escorzo y el manejo del claroscuro en grafito.

Composiciones personales: Un conjunto de obras inéditas donde el autor despliega un lenguaje figurativo y conceptual propio.

«La particularidad central es la elección del grafito como medio, y del lienzo virgen, sin imprimación como soporte. El lápiz se aplica directamente sobre el tejido en estado natural, permitiendo que el grafito ingrese en la urdimbre del lienzo estableciendo una relación entre precisión y materialidad», explicó el propio D’Annunzio sobre la génesis de sus obras.

La trayectoria del artista

Nacido y criado en Tres Arroyos, Piero D’Annunzio completó sus estudios secundarios en la ciudad para luego radicarse en La Plata, donde se graduó como Ingeniero Mecánico. Tras concluir su formación universitaria, regresó a su suelo natal para reencontrarse con sus raíces e impulsar su vocación artística.

Aunque hace una década comenzó su trayecto exploratorio en la pintura acrílica retratando a figuras de la música nacional e internacional, en el último año volcó su búsqueda plástica de forma exclusiva al dibujo a lápiz, priorizando la sencillez matérica, el equilibrio de las medias tintas y la relación con la luz. La muestra permanecerá abierta al público durante las próximas semanas en los horarios habituales del museo.